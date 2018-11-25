Строительство СШХ создаст в Коми тысячу рабочих мест

Строительство Северного широтного хода (СШХ) – новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе – позволит создать около тысячи рабочих мест в Коми. Об этом сообщил глава республики Сергей Гапликов на III Международном туристическом форуме «Доступная Арктика».

По его словам, СШХ позитивно повлияет на экономику Коми и на развитие железнодорожной логистики. Гапликов отметил, что Северная и Свердловская железные дороги не имели соединений.

– Строящийся сейчас мост через реку Обь даст сшивку и обеспечит возможность вывоза продукции по дороге. 9,5 миллиона тонн – это сразу дополнительный грузооборот СЖД, а до 2035 года – это 20 миллионов тонн, – рассказал Гапликов.

Он отметил, что в Коми необходимо сделать расшивки, построить участки, вторые пути, определенную инфраструктуру и увеличить количество рабочих мест на тысячу человек. Глава Коми добавил, что работа над этим уже началась.

Как передает ТАСС, в ходе реализации проекта СШХ на протяжении участка СЖД Коноша – Котлас – Чум – Лабытнанги предполагается модернизация, реконструкция и строительство существующей инфраструктуры железнодорожных путей, строительство недостающих разъездных путей и дополнительных главных путей.

Сейчас начато проектирование объектов СШХ на участке Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Коротчаево. СЖД подготовила необходимые исходные данные по проектированию станций, вторых путей, пункта технического осмотра локомотивов на станции Обская, домов отдыха локомотивных бригад на станциях Обская и Елецкая, автоблокировки участка Чум - Лабытнанги. В 2019 году планируется выполнить проектную документацию по объектам первой очереди строительства и передать ее на госэкспертизу. Строительные работы планируется начать в 2020 году.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 миллиардов рублей, начало строительства запланировано на 2018 год.