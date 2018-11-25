2018-11-25T13:12:25+03:00
Общество

Строительство СШХ создаст в Коми тысячу рабочих мест

Длина новой железной дороги составит 707 километров
Поделиться:
Стоимость проекта превышает 200 миллиардов рублейСтоимость проекта превышает 200 миллиардов рублейФото: Сайт правительство.янао.рф
Изменить размер текста:

Строительство Северного широтного хода (СШХ) – новой железной дороги в Ямало-Ненецком автономном округе – позволит создать около тысячи рабочих мест в Коми. Об этом сообщил глава республики Сергей Гапликов на III Международном туристическом форуме «Доступная Арктика».

По его словам, СШХ позитивно повлияет на экономику Коми и на развитие железнодорожной логистики. Гапликов отметил, что Северная и Свердловская железные дороги не имели соединений.

– Строящийся сейчас мост через реку Обь даст сшивку и обеспечит возможность вывоза продукции по дороге. 9,5 миллиона тонн – это сразу дополнительный грузооборот СЖД, а до 2035 года – это 20 миллионов тонн, – рассказал Гапликов.

Он отметил, что в Коми необходимо сделать расшивки, построить участки, вторые пути, определенную инфраструктуру и увеличить количество рабочих мест на тысячу человек. Глава Коми добавил, что работа над этим уже началась.

Как передает ТАСС, в ходе реализации проекта СШХ на протяжении участка СЖД КоношаКотлас – Чум – Лабытнанги предполагается модернизация, реконструкция и строительство существующей инфраструктуры железнодорожных путей, строительство недостающих разъездных путей и дополнительных главных путей.

Сейчас начато проектирование объектов СШХ на участке Обская - Салехард - Надым - Пангоды - Коротчаево. СЖД подготовила необходимые исходные данные по проектированию станций, вторых путей, пункта технического осмотра локомотивов на станции Обская, домов отдыха локомотивных бригад на станциях Обская и Елецкая, автоблокировки участка Чум - Лабытнанги. В 2019 году планируется выполнить проектную документацию по объектам первой очереди строительства и передать ее на госэкспертизу. Строительные работы планируется начать в 2020 году.

Северный широтный ход - проект железной дороги длиной 707 км, которая соединит Северную и Свердловскую железные дороги и даст возможность вывозить грузы с новых месторождений в северных районах полуострова Ямал. Стоимость проекта предварительно оценивается более чем в 200 миллиардов рублей, начало строительства запланировано на 2018 год.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Коми полмесяца ищут ухтинку с татуировкой в виде сердца
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
В Усть-Куломском районе на суде умер тракторист, обвиняемый в гибели лесоруба
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину
В субботу в Коми метели и туман
Выходные в Коми: морозы на севере и комфортная температура на юге
Двое подростков из Инты трижды обокрали пенсионера, с которым выпивали
Сыктывкарский бизнесмен стал лучшим предпринимателем России
В бюджет Коми включили деньги на строительство только одного мусорного полигона
Цена на молоко в Сыктывкаре подскочила из-за технического сбоя
18-летний ухтинец украл телефон у таксиста
Пять поводов сходить на выставку «Книга художника» в Сыктывкаре
В Сыктывкаре мужчина разбился насмерть, выпав из окна 9 этажа
В Сыктывкаре ищут пропавшего без вести 32-летнего Антона Рязанцева
Коми уточнит границы с Кировской областью
Волонтеры Коми могут получить знаки отличия
Жительница Печоры «проиграла» на бирже более двух миллионов рублей
В Коми 14-летний школьник угнал автомобиль деда и попал в больницу
Подростку из Коми грозит год тюрьмы за сожжение флага России
Вокалисты из Коми не прошли в финал «Универвидения-2018»
Под Ухтой горит производственное здание
Парад рекордов мобильного общения в Коми
Усинец, угнавший автомобиль мэрии и попавший на нем в смертельное ДТП, не признал свою вину
В Коми погиб водитель провалившегося под лед снегохода