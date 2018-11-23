2018-11-25T22:20:52+03:00
Общество

В Сыктывкаре для мам, "болеющих" вместе с детьми в ДРБ, устроили "День красоты"

Прическа, макияж, фотосессия - так их поздравили с Днем матери
Дарья ЮДИНА
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Для мам и детей в ДРБ устроили "День красоты"Для мам и детей в ДРБ устроили "День красоты"Фото: Дарья ЮДИНА
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Сегодня вся Россия поздравляет любимых мам. Сыктывкарский фонд "Детская больница" решил необычно поздравить мам, которые "болеют" вместе со своими малышами, устроив для них вкусный и красивый праздник. Добрых эмоций с лихвой хватило и ребятам, которые тоже лежат в Детской республиканской больнице, но без родителей. Как прошел "День красоты" в ДРБ - в нашем фоторепортаже.

Оксана Баянбаева с сыном Фото: Дарья ЮДИНА

Оксана Баянбаева с сыномФото: Дарья ЮДИНА

Исполнтельный директор "Детской больницы" Оксана Баянбаева рассказала, что эту акцию они проводят не в первый раз:

- С первого октября у нас проходила акция "День матери без мамы". Почти два месяца мы собирали вещи для конкретных нужд мам: в одно отделение нужен был чайник, в другое - утюг. Завершает эту акцию сегодняшний праздник - "День красоты". В актовом зале мы собираем матерей и детей, которые могут придти сюда сами, а в отделение недоношенных детей и в отделение онкологиии сходим отдельно. Вообще, "День красоты" мы устраиваем на 8 марта и в День матери уже несколько лет. Но такой масштабный праздник, сразу во всех отделениях, проходит впервые: отозвалось очень много добрых людей.

Дети были в нетерпении Фото: Дарья ЮДИНА

Дети были в нетерпенииФото: Дарья ЮДИНА

Пока организаторы вносили последние штрихи и нарезали вкусности на стол, дети нетерпеливо ерзали на сиденьях и бегали по залу.

Анна Ульянова Фото: Дарья ЮДИНА

Анна УльяноваФото: Дарья ЮДИНА

Начался праздник с творческих номеров Юлии Осташовой (руководитель благотворительной организации "С миру по нитке") и Анны Ульяновой. Разыгрывать сценку и петь им помогали дочки.

Мамы помогали детям Фото: Дарья ЮДИНА

Мамы помогали детямФото: Дарья ЮДИНА

После дети разбрелись по залу, собирая в ходе квеста пожелание для мам. Задания для ребят придумали самые разные: сказать пять комплиментов своей маме, склеить своими руками ей открытку, сделать блестящую кормушку для птиц, собрать паззл, вырезать свою цветную ладошку на плакат. Многим детям помогали их мамы и воспитатели.

На одном из заданий малыши собирали паззлы Фото: Дарья ЮДИНА

На одном из заданий малыши собирали паззлыФото: Дарья ЮДИНА

Дети охотно вырезали цветные ладошки на плакат Фото: Дарья ЮДИНА

Дети охотно вырезали цветные ладошки на плакатФото: Дарья ЮДИНА

Пока дети выполняли творческие задания, мамы прихорашивались: в "День красоты" в ДРБ пришли профессиональные визажисты и парикмахеры:

- Мне, пожалуйста, только холодные оттенки. Оранжевые и коричневые тона мне не идут, - объясняла одна из мам.

Помогали чистить перышки професионалы-визажисты Фото: Дарья ЮДИНА

Помогали чистить перышки професионалы-визажистыФото: Дарья ЮДИНА

Почистить перышки смогли не только мамы, но и дети: одна девочка весь сеанс сидела так, словно всю жизнь провела в салонах красоты - настолько естественно и серьезно она держалась.

Маленькая "клиентка" как будто всю жизнь провела в салоне красоты Фото: Дарья ЮДИНА

Маленькая "клиентка" как будто всю жизнь провела в салоне красотыФото: Дарья ЮДИНА

Вообще, перед парикмахерской зоной выстроилась самая большая очередь: там можно было не только кудри накрутить, но и подстричься.

К парикмахерам выстроилась очередь Фото: Дарья ЮДИНА

К парикмахерам выстроилась очередьФото: Дарья ЮДИНА

Также созданием причесок (а если быть точнее, косоплетением) занимались ещё на одной "станции": студентки Сыктывкарского колледжа сервиса и связи не пожалели выходного, чтобы порадовать болеющих детей.

Студентки СКСИСА пришли в больницу в выходной Фото: Дарья ЮДИНА

Студентки СКСИСА пришли в больницу в выходнойФото: Дарья ЮДИНА

Виновницы торжества, подчеркнув свою красоту с помощью макияжа и причесок, спешили в специально оборудованную фотозону, где делали снимки на память вместе с детьми.

В фотозоне делали снимки на память Фото: Дарья ЮДИНА

В фотозоне делали снимки на памятьФото: Дарья ЮДИНА

"День красоты" получился не только красивым, но и полезным: Жанна Якоб - гость праздника из республиканского управления ГИБДД подарила ребятам светоотражатели и световозвращающие наклейки и рассказала, для чего они нужны. Несколько раз с объясняниями ей помогали воспитатели.

Врачи помогали Жанне Якоб объяснять, зачем нужны световозвращающие брелки и наклейки Фото: Дарья ЮДИНА

Врачи помогали Жанне Якоб объяснять, зачем нужны световозвращающие брелки и наклейкиФото: Дарья ЮДИНА

Несколько детей крутились рядом со столом с едой: пончики и сладости так и влекли ребят. День красоты завершился чаепитием и походом парикмахеров в другие отделения (мамы и дети из которых не смогли придти в актовый зал).

Организаторы приготовили вкусный стол Фото: Дарья ЮДИНА

Организаторы приготовили вкусный столФото: Дарья ЮДИНА

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