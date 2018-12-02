Проект "Меняем город вместе": народная фотовыставка открылась в Национальной библиотеке

Открытием народной фотовыставки в Национальной библиотеке издание "КП в Коми" завершило проект "Меняем город вместе". Сегодня в стенах крупнейшего в республике "храма книги" состоялась презентация акции, благодаря которой "Комсомолка" преобразила самые посещаемые места в Сыктывкаре. Напомним, ранее экспозции открылись на автовокзале, железнодорожном вокзале и в холле Юношеской библиотеки.

Народная фотовыставка действует на втором этаже Национальной библиотекиФото: Алиса КОЗЛОВА

В Национальной библиотеке даже в воскресенье очень много посетителей, горожане приходят семьями на развлекательные мероприятия: мастер-классы, лекции, занятия по рукоделию. Логическим продолжением программы культурного досуга стала презентация выставки фотографии "Меняем город вместе". Куратор проекта рассказал, как возникла идея преобразить Сыктывкар с помощью фотографий, и что идею "Комсомолки" поддержали руководители автовокзала, железнодорожного вокзала, Национальной и Юношеской библиотек. Ну и, конечно же, народные выставки состоялись благодаря фотографам, которые щедро делились с нами своими работами.

Выставка посвящена Республике КомиФото: Алиса КОЗЛОВА

Снимки нам присылали как профессионалы, так и любители. Выставку составили фотографии признанных мастеров фотодела Сергея Гордеева, Павла Сидорова, Татьяны Спицыной, Юрия Ефимца и Максима Филипьева. Кроме того, в экспозицию вошли снимки простых фотолюбителей - это Надежда Немчинова, Мария Лапина, Владислава Муравьева, Анна Семукова, Денис Кацаров, Ольга Панюкова и Юлия Медведева.

Выставка вызвала живой интерес среди посетителей "храма книги"Фото: Алиса КОЗЛОВА

На выставке представлены красивейшие уголки природы нашей республики, деревенские пейзажи, лица земляков, промышленные объекты, хищные звери и забавные птицы. Все фотографии были переданы в дар Национальной библиотеке от редакции издания "Комсомольская правда в Коми".