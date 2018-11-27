В ЛУКОЙЛ-Коми наградили лучших молодых новаторов

В Усинске подвели итоги XVIII Конкурса молодых работников и специалистов ЛУКОЙЛ-Коми на лучшую научно-техническую разработку.

На открытии форума участников приветствовали генеральный директор ЛУКОЙЛ-Коми Александр Голованев и председатель объединенной первичной профсоюзной организации предприятия Андрей Еремеев. Они отметили значимость конкурса как для развития производства, так и для профессионального роста самих участников.

На рассмотрение жюри из представителей руководства ЛУКОЙЛ-Коми и его структурных подразделений поступили 18 работ от молодых нефтяников из разных уголков Республики Коми и Ненецкого округа. Еще четыре проекта шли вне конкурса. Их авторами выступили представители филиала ЛУКОЙЛ-Инжиниринг и Ухтинского государственного технического университета.

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

К обсуждению докладов активно подключались не только члены конкурсной комиссии и участники, но и многочисленные зрители. Главной задачей докладчиков было доказать жюри преимущество своего решения, взвесив все его плюсы и минусы. Среди главных критериев – новизна, производственная и экономическая эффективность.

Например, инженер-механик Усинского газоперерабатывающего завода Ксения Чернобровкина выступила с работой на тему увеличения рациональности использования попутного нефтяного газа Возейского месторождения. Пожалуй, самое активное обсуждение вызвал доклад геолога из Нарьян-Мара Артемия Рагозина. Он представил проект «Повышение нефтеотдачи пласта методом циклической закачки углекислого газа». По мнению автора, такой метод позволит увеличить добычу «черного золота» на месторождениях-«ветеранах».

Фото предоставлено ЛУКОЙЛ-Коми

Как отметил на закрытии форума первый заместитель генерального директора - главный инженер ЛУКОЙЛ-Коми Руслан Пивовар, на конкурсе прозвучало много интересных идей, а жюри непросто было сделать выбор в определении лучших. И все же победителем признан оператор технологических установок цеха подготовки и перекачки нефти ТПП «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» Вячеслав Парубочий. Молодой новатор работает на предприятии чуть больше года. Его проект - «Переработка нефтеслоев путем центробежного разделения неоднородных систем» - направлен на увеличение эффективности подготовки нефти (многоступенчатого процесса очистки сырого «черного золота» от примесей и его доведения до товарных кондиций). Вячеслав уверенно отвечал на вопросы жюри и зрителей, он просчитал возможный эффект от внедрения технологии и показал высокие профессиональные знания.

В качестве призов победитель и призеры награждены сертификатами на обучение по программам MBA и повышения квалификации в ведущих российских нефтегазовых вузах.

Отметим, что в ЛУКОЙЛ-Коми активно используются идеи молодых новаторов – участников этого конкурса. Так, за последние три года на производстве в широких масштабах внедрили 10 таких разработок.