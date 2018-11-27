2018-11-27T11:42:13+03:00
Общество

Жители Коми чаще всего интересуются недвижимостью в Ярославской области

Это же предложение интересуют россиян из Архангельской, Вологодской, Костромской и Ивановской областей
Ольга СОЛОВЕЙ
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В среднестатистическом российском регионе 29 процентов всех запросов пользователей на приобретение недвижимости приходятся на Москву.В среднестатистическом российском регионе 29 процентов всех запросов пользователей на приобретение недвижимости приходятся на Москву.Фото: Архив "КП"
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В среднестатистическом российском регионе 29 процентов всех запросов пользователей на приобретение недвижимости приходятся на Москву. Об этом свидетельствуют материалы аналитиков ЦИАН, сообщает «Лента.ру».

На втором месте по спросу оказалась Московская область (7 процентов спроса). Третье с равными показателями (6 процентов) разделили два субъекта федерации — Санкт-Петербург и Краснодарский край. Как уточняют аналитики компании, активнее всего недвижимостью в Краснодарском крае интересуются жители таких регионов, как Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Ростовская область, Якутия, Камчатка, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ.

Спросом у россиян пользуются также регионы, расположенные на пути к Москве, отмечают в «Мир Квартир».

- Так, в запросах пользователей из Коми, Архангельской, Вологодской, Костромской и Ивановской областей заметная часть пользовательского интереса приходится на объявления в Ярославской области», — поясняется в материалах компании.

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