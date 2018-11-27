2018-11-27T14:24:12+03:00
Общество

Голодающие сотрудники "СК Север" сами приехали в Воркуту за своей зарплатой

Сотрудники фирмы прекратили акцию протеста
Ольга СОЛОВЕЙ
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6 дней спустя вахтовики, работающие на компанию «СК Север» в Интинском районе на станции Марков, прекратили голодовку. Получать зарплату за три месяца они начали еще вчера вечером. Об этом «КП-Коми» сообщили в Следственном управлении СК РФ по Коми.

- Сегодня выплаты продолжатся. Те участники, которые принимали участие в голодовке, сами захотели приехать в Воркуту за деньгами. Тем, кто продолжил работать в Интинском районе, работники компании выплатят деньги на месте. Сегодня до конца дня задолженность должна быть погашена полностью, - заверили в пресс-службе Следственного комитета.

Напомним, из-за многомесячных долгов по зарплате 16 сотрудников компании «СК Север» 21 ноября объявили голодовку. С письменными заявлениями в прокуратуру Инты обратились 20 рабочих, приехавших на заработки из Кировской, Архангельской, Саратовской областей, Башкирии, Алтая, Краснодарского и Красноярского краев, а также из разных городов Республики Коми. В ходе следствия выяснилось, что долге по зарплате возникли в результате проблем с подрядчиком «СК Север» - компанией "Стройгазконсалтинг". Вчера стало известно, что фирма перечислила 10 млн рублей для погашения долгов по зарплате.

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