Сыктывкарцы встали в пробку из-за смены режима светофоров на улице Кирова

В Сыктывкаре поменялся режим работы светофора на перекрестке улиц Домны Каликовой и Кирова. Водители в соцсетях сообщают о диких пробках, которые стали следствием дорожного нововведения. В ГИБДД Сыктывкара разъяснили, как работает светофор.

Схема работы светофора на «сложном» пересечении улиц была изменена еще на прошлой неделе.

- Добавилась третья фаза, то есть когда транспорт стоит во всех направлениях, идут только пешеходы: и по улице Домны Каликовой, и по улице Кирова, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

В группе «Автотема 11» сообщают, что пробки стали обычным явлением на этом участке дороги из-за изменения схемы работы светофора. В основном, движение тормозят водители, которые не в курсе новых правил:

- Некоторые автолюбители, когда едут с улицы Домны Каликовой в направлении улицы Кирова, по привычке поворачивают. Они не обращают внимания на то, что дополнительная секция светофора - «стрелка» - не горит. Из-за этого водители в недоумении стоят и сигналят на впереди стоящие автомобили, - сообщают очевидцы пробок в соцсетях.

Однако в ГИБДД пока не в курсе дорожных трудностей:

- Сообщения о диких пробках пока не поступали. В любом случае, дорожная инспекция держит руку на пульсе и контролирует ситуацию, - заверили в ГИБДД.

Кстати, в конце сентября в центре Сыктывкара «на кольце» тоже изменили режим работы светофора. Тогда из-за долгого ожидания разрешающего сигнала светофора, которое составляет 67 секунд, со стороны «кольца» на Октябрьском проспекте скапливались огромные пробки Спустя время водители привыкли к новому режиму движения и проблема исчезла.