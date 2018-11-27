2018-11-27T15:32:47+03:00
Общество

Сыктывкарцы встали в пробку из-за смены режима светофоров на улице Кирова

В ГИБДД Сыктывкара разъяснили, как работает светофор
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива Комсомольской правдыФото из архива Комсомольской правды
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре поменялся режим работы светофора на перекрестке улиц Домны Каликовой и Кирова. Водители в соцсетях сообщают о диких пробках, которые стали следствием дорожного нововведения. В ГИБДД Сыктывкара разъяснили, как работает светофор.

Схема работы светофора на «сложном» пересечении улиц была изменена еще на прошлой неделе.

- Добавилась третья фаза, то есть когда транспорт стоит во всех направлениях, идут только пешеходы: и по улице Домны Каликовой, и по улице Кирова, - рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по Сыктывкару.

В группе «Автотема 11» сообщают, что пробки стали обычным явлением на этом участке дороги из-за изменения схемы работы светофора. В основном, движение тормозят водители, которые не в курсе новых правил:

- Некоторые автолюбители, когда едут с улицы Домны Каликовой в направлении улицы Кирова, по привычке поворачивают. Они не обращают внимания на то, что дополнительная секция светофора - «стрелка» - не горит. Из-за этого водители в недоумении стоят и сигналят на впереди стоящие автомобили, - сообщают очевидцы пробок в соцсетях.

Однако в ГИБДД пока не в курсе дорожных трудностей:

- Сообщения о диких пробках пока не поступали. В любом случае, дорожная инспекция держит руку на пульсе и контролирует ситуацию, - заверили в ГИБДД.

Кстати, в конце сентября в центре Сыктывкара «на кольце» тоже изменили режим работы светофора. Тогда из-за долгого ожидания разрешающего сигнала светофора, которое составляет 67 секунд, со стороны «кольца» на Октябрьском проспекте скапливались огромные пробки Спустя время водители привыкли к новому режиму движения и проблема исчезла.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре ударят первые морозы: синоптики назвали дату
В Сыктывкаре мужчина убил мужа любовницы, а тело выбросил в реку
Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards
В Сыктывкаре в аварии пострадала пожилая пассажирка
В Усинске из-за предприимчивого паромщика на реке не может встать лед
Коми попала в тройку лидеров рейтинга самых пьющих регионов страны
«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства
В Коми идут поиски пропавшей 35-летней Елены Юшковой
Ухтинец решил заработать на криптовалюте, но лишился денег
Под Ухтой Nissan снес дорожный знак
В Коми полмесяца ищут ухтинку с татуировкой в виде сердца
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
В Усть-Куломском районе на суде умер тракторист, обвиняемый в гибели лесоруба
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину