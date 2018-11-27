Администрация прокомментировала ситуацию со стаями собак, которые терроризируют жителей Печоры

В Печоре уже с осени процветает «собачья проблема»: безнадзорные и агрессивные животные сбиваются в стаи, пугая местных жителей. В местной администрации «Комсомольской правде в Коми» рассказали, как решается вопрос отлова.

В 2018 году между мэрией Печоры и индивидуальным предпринимателем Геннадием Карабчевским заключено целых три контракта на отлов. С начала апреля по конец ноября была отловлена 121 собака. По предпоследнему контракту бизнесмену осталось поймать 39 животных. Последний документ датирован 20 ноября: согласно нему подрядчик должен отловить еще 40 особей.

В администрации пояснили, что отлов - это не простое мероприятие, ведь агрессивные псы так просто в руки специалистов не даются:

- Учитывая, что собаки — это живые существа, чувствующие угрозу для своей жизни, они могут перемещаться в другие более безопасные места. Поэтому произвести отлов всех животных за один раз не представляется возможным. Работы по отлову по многим адресам производятся в несколько этапов, - рассказали в администрации.

Кстати, вся информация об отловленных животных размещается на сайте муниципального района «Печора» в разделе «Отлов и содержание безнадзорных животных». Заявление на отлов от местных жителей поступают подрядчику, который обязан отреагировать. Телефон для приема заявок на отлов безнадзорных животных — 44787

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