2018-11-27T17:14:48+03:00
Общество

Жители Коми добираются до дома по реке, рискуя получить штраф

Официально в республике не открыта ни одна ледовая переправа
Ольга СОЛОВЕЙ
Поделиться:
Жители Седкыркеща переходят реку по мосточкамЖители Седкыркеща переходят реку по мосточкам
Изменить размер текста:

Официально в Сыктывкаре еще не открыта ни одна ледовая переправа, однако жители заречного поселка Седкыркещ вынужденно игнорируют этот факт.

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми, толщина льда для открытия переправы должна достигать 12-15 сантиметров, в то время, как возле Седкыркеща, в местечке Алешино, покров достиг только 4 сантиметров. Спасатели на время ледостава обеспечивают перевозку в заречные поселки продуктов питания, доставку экстренных служб. Также в районе переправы установлены аншлаги, предупреждающие о недопустимости перемещения по реке.

В местечке Алешино каждый день дежурят спасатели и следят, чтобы с жителям заречного поселка ничего не случилось, пока они на свой страх и риск переходят Вычегду по деревянным мосткам.

- Наши мучения кончились. Сейчас постелены мостки через реку и ходит автобус по расписанию. Возле переправы дежурят спасатели, но стоят они как-то далековато, в лесочке. Ко мне ни разу никто не подходил и не предупреждал об опасности перехода на другой берег, - рассказала «Комсомолке» жительница Седкыркеща Евгения Гичева.

Однако в МЧС Коми предупреждают, что переход по неоткрытой переправе чреват даже штрафом.

- На месте находится инспектор ГИМС. Он не может помешать человеку перейти на другой берег. Только предупредить, что это запрещено, - объяснили в пресс-службе ведомства. – Однако инспектор может составить на человека административный протокол, если застал его при переходе в неположенном месте. Этот протокол отправляется в Министерство природы Республики Коми. Там нарушителю выписывается штраф от 100 до 1500 рублей.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Сыктывкаре ударят первые морозы: синоптики назвали дату
В Сыктывкаре мужчина убил мужа любовницы, а тело выбросил в реку
Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards
В Сыктывкаре в аварии пострадала пожилая пассажирка
В Усинске из-за предприимчивого паромщика на реке не может встать лед
Коми попала в тройку лидеров рейтинга самых пьющих регионов страны
«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства
В Коми идут поиски пропавшей 35-летней Елены Юшковой
Ухтинец решил заработать на криптовалюте, но лишился денег
Под Ухтой Nissan снес дорожный знак
В Коми полмесяца ищут ухтинку с татуировкой в виде сердца
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
В Усть-Куломском районе на суде умер тракторист, обвиняемый в гибели лесоруба
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину