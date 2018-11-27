Жители Коми добираются до дома по реке, рискуя получить штраф

Официально в Сыктывкаре еще не открыта ни одна ледовая переправа, однако жители заречного поселка Седкыркещ вынужденно игнорируют этот факт.

Как рассказали «КП-Коми» в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Коми, толщина льда для открытия переправы должна достигать 12-15 сантиметров, в то время, как возле Седкыркеща, в местечке Алешино, покров достиг только 4 сантиметров. Спасатели на время ледостава обеспечивают перевозку в заречные поселки продуктов питания, доставку экстренных служб. Также в районе переправы установлены аншлаги, предупреждающие о недопустимости перемещения по реке.

В местечке Алешино каждый день дежурят спасатели и следят, чтобы с жителям заречного поселка ничего не случилось, пока они на свой страх и риск переходят Вычегду по деревянным мосткам.

- Наши мучения кончились. Сейчас постелены мостки через реку и ходит автобус по расписанию. Возле переправы дежурят спасатели, но стоят они как-то далековато, в лесочке. Ко мне ни разу никто не подходил и не предупреждал об опасности перехода на другой берег, - рассказала «Комсомолке» жительница Седкыркеща Евгения Гичева.

Однако в МЧС Коми предупреждают, что переход по неоткрытой переправе чреват даже штрафом.

- На месте находится инспектор ГИМС. Он не может помешать человеку перейти на другой берег. Только предупредить, что это запрещено, - объяснили в пресс-службе ведомства. – Однако инспектор может составить на человека административный протокол, если застал его при переходе в неположенном месте. Этот протокол отправляется в Министерство природы Республики Коми. Там нарушителю выписывается штраф от 100 до 1500 рублей.