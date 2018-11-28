2018-11-28T10:05:08+03:00
Общество

«Машина перевернулась»: из-за аварии в Нижнем Чове образовалась огромная пробка

Виновник ДТП привлекался к административной ответственности в течение года один раз
Анастасия МАШКАЛЕВА
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В ДТП пострадал водитель KIAВ ДТП пострадал водитель KIAФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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В районе Нижнего Чова Nissan Cube врезался в KIA Ceed, которая впоследствии перевернулась. Авария спровоцировала гигантскую пробку на мосту между Сыктывкаром и Эжвой. О том, как произошло ДТП рассказали в отделе пропаганды ГИБДД по столице Коми.

Авария произошла сегодня, 28 ноября, около 8:15. Водитель 1948 года рождения за рулем Nissan Cube ехал по улице Магистральной со стороны улицы Сосновой. На нерегулируемом перекрестке улицы Магистральной и Октябрьского проспекта он не уступил дорогу и протаранил KIA Ceed, который ехал по Октябрьскому проспекту со стороны Эжвы в направлении Сыктывкара. После столкновения KIA наехала на препятствие справа по ходу движения и опрокинулась.

В результате ДТП пострадал водитель перевернувшийся машины. У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ссадину правой голени. Однако мужчина от госпитализации отказался. Известно, что виновник ДТП — водитель Nissan Cube - привлекался к административной ответственности в течение года один раз, стаж вождения - с 1973 года.

На месте работают сотрудники ГИБДД Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

На месте работают сотрудники ГИБДДФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Авария спровоцировала гигантскую пробку Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Авария спровоцировала гигантскую пробкуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Виновник ДТП привлекался к ответственности в течение года 13 раз

Виновник ДТП привлекался к ответственности в течение года 13 раз

В ДТП пострадал водитель KIA Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В ДТП пострадал водитель KIAФото: Наталия БЕШКАРЕВА

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