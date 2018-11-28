2018-11-28T16:19:22+03:00
Общество

Исследователь из Коми искал йети в лесах Подмосковья

Михаил Смирнов нашел следы снежного человека
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Протасовская зона. Камни и снежный человек..Протасовская аномальная зона. Выезд в рамках комплексного исследования. Обнаружены элементы мегалитического комплекса и следы СЧ.

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Житель Коми Михаил Смирнов, который прославился на всю Россию благодаря «чухлэмскому йети», нашел следы снежного человека под Москвой. О своей экспедиции он рассказал «Комсомольской правде в Коми».

Исследователь йети из Коми во время визита в столицу России примкнул к необычной экспедиции, которая изучает Протасовскую аномальную зону:

- В начале ноября с группой исследователей поехал в подмосковные леса. Там случайно нашел несколько маркеров. Это признак того, что в этих местах обитает снежный человек, - сообщает Михаил Смирнов.

Маркер снежного человека – это, как правило, ветки и палки, которые сложены в аккуратную конструкцию. Их находят в тех местах, куда не ступает нога грибника или охотника, поэтому участники экспедиции уверены - странные инсталляции соорудил йети. Кроме того, исследователи нашли необычные камни и скрюченные деревья, они то и дело слышали хруст веток и даже зафикировали аномально теплое дуновение с запахом озона. Экспедиция уложилась в один день, ее итоги зафиксировали в видео.

Отметим, что Коми в этом году тоже было центром притяжения исследователей снежного человека со всей России. Причина - неопознанное существо, которое попало в видеоловушку жителя Коми Михаила Смирнова. Чтобы увидеть йети в Сыктывкар даже приехал кандидат исторических наук, президент Фонда содействия научным исследованиям и поискам «Криптосфера» Игорь Бурцев. Экспедиция исследователей снежного человека проходила в июле недалеко от села Чухлэм Сыктывдинского района Коми. В сентябре подвели ее предварительные итоги, которые гласили: снежный человек в Коми – не выдумка.

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