Проект «Меняем город вместе» развивает экотуризм

Издание «Комсомольская правда в Коми» продолжает претворять в жизнь волонтерский проект «Меняем город вместе». Сегодня мобильная фотовыставка открылась в здании железнодорожного вокзала.

Теперь людям не придется скучать в очереди за билетом. Можно стоять в кассу и рассматривать красивые снимки.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Реализовать столь амбициозную задачу нам помогли фотографы, профессионалы и любители, которые предоставили «КП в Коми» свои работы. Все снимки посвящены родному краю. В каждом кадре запечатлен особый авторский взгляд на наш прекрасный северный край. Для одних наш регион — это живописные просторы природы, могучие леса, населенные опасными хищниками, милыми зверьками и забавными птицами. А для других — городские ландшафты, снятые с высоты птичьего полета, а также впечатляющие своей мощью промышленные объекты. Для третьих — эпизоды из деревенского быта и лица земляков. География проекта включает Усть-Вымский, Усть-Цилемский и Удорский районы, Инту и Сыктывкар.

Фотографии, посвященные Республике Коми, оживили помещение вокзалаФото: Алиса КОЗЛОВА

- Особенно радует, что в подборку фотоснимков вошли пейзажи нашего края. Природа Республики Коми очень красивая, и это делает наш регион привлекательным для любителей экологического туризма. Глядя на эти фотографии, понимаешь, что в регионе есть большие возможности для отдыха на природе, для рыбалки, охоты и, конечно же, фотоохоты. Хочется верить, что наша выставка подвигнет кого-нибудь заняться фотографией, - заявил на открытии выставки Анатолий Майоров, исполняющий обязанности начальника железнодорожного вокзала Сыктывкара.

Отметим, что в рамках проекта «Меняем город вместе» вчера в столице Коми фотовыставка открылась в холле Юношеской библиотеки, а ближайшие дни экспозиции начнут действовать в здании сыктывкарского автовокзала и в Национальной библиотеке.