Сыктывкар преображается к Новому году

Столица Коми начала подготовку к одному из главных праздников россиян. Если Стефановская площадь, где обычно устанавливают зеленую красавицу, пока пустует, то другие локации города вовсю сияют новогодними огоньками.

Праздничная иллюминация уже появилась возле здания сыктывкарской мэрии. Светящийся олень и деревья окружают фонтаны столичной администрации.

Администрация города примерила праздничный нарядФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Традиционная елка уже появилась возле «Торгового двора».

Возле "Торгового двора" появилась елкаФото: Ольга СОЛОВЕЙ

Но пока все внимание жителей города приковано к огромному арт-объекту в виде полусферы, который вчера начали устанавливать возле здания городского бассейна. По задумке автором сквозь новогоднюю игрушку можно будет пройти насквозь и сделать запоминающиеся снимки.

Новшество этого года - огромная полусфераФото: Ольга СОЛОВЕЙ

На каркасе украшения будут установлены пластиковые шары зеленого, синего и серебряного цветов. Полусфера достигает 6,5 метров в высоту.

Через конструкцию можно будет пройти и сделать запоминающиеся снимкиФото: Ольга СОЛОВЕЙ

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