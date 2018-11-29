2018-11-29T15:32:14+03:00
Спорт

Любой желающий может "купить" лыжницу Юлию Белорукову

Норвежское издание запустило необычную игру
Ольга СОЛОВЕЙ
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Норвежское издание разработало интересную "игрушку" для любителей лыжного спортаНорвежское издание разработало интересную "игрушку" для любителей лыжного спортаФото: Архив "КП"
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Норвежское издание Dagbladet придумало интересное развлечение для всех любителей лыжного спорта, выяснил портал «Лыжный спорт». Пройдя регистрацию на сайте Fantaski, любой желающий может собрать свою команду мечты из 12 лыжников, причем в ней запросто могут входить представители стран-соперников. Первый пробный раунд пройдет уже в эти выходные на этапе Кубка мира в Лиллехаммере.

Зарегистрироваться на сайте можно через Фэйсбук или аккаунт в Google. Правда, сайт пока доступен только на норвежском языке.

Собрать команду можно в закладке Sett sammen lag. Нужно выбрать шесть женщин и шесть мужчин таким образом, чтобы их суммарная стоимость не превышала 130 условных единиц, однако нельзя взять в команду более двух представителей одной страны каждого пола.

Самый дорогой лыжник – Йоханнес Хесфлот Клэбо (20). Далее следуют россияне Александр Большунов (19) и Сергей Устюгов (18).

У лыжниц дороже всего вам обойдется норвежка Тереза Йохауг – 20. Россиянки пока видятся создателям более бюджетным выбором – 11 условных единиц стоит Наталья Непряева, чуть дешевле лыжница, представляющая Республику Коми, Юлия Белорукова – 8.

Балловая таблица

Балловая таблица

Стоимость лыжников по ходу сезона может меняться, она зависит от успешности их выступлений. По желанию несколько команд могут объединиться в лигу, причем одна и та же команда может входить в несколько лиг. Количество замен между этапами Кубка мира не ограничено.

Вот по этой ссылке можно почитать правила и расклады по начислению очков.

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