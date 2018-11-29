Единственный в Сыктывкаре народный театр прекратил свое существование

В Сыктывкаре прекратил свое существование единственный в городе народный театр «Фантастическая реальность». Непростое решение – итог бесплодных переговоров между мэрией и артистами.

Осенью театр попросили освободить помещение на улице Ленина, в котором долгие годы артисты репетировали и давали спектакли. Причина – перевод уютного «актерского» подвала в разряд технического помещения. Взамен мэрия предложила «Фантреальности» переехать в Давпон.

- К сожалению, то помещение, что предлагают в Давпоне, географически нас не устраивает. Есть расхожее выражение «Театр должен быть на Бродвее», то есть в центре. Кроме того, в новом помещении мы не сможем воссоздать то репетиционное пространство, которое у нас было, - рассказала режиссер театра Лариса Иванова.

Непростое решение – закрыть народный театр – поддержали все артисты. Однако с творчеством они прощаться не собираются. Для них закрытие «Фантреальности» - это повод для перерождения проекта:

- Возможно мы уйдем в сектор бизнеса, будем регистрироваться, как автономная некоммерческая организация, арендовать помещение и существовать в формате частного профессионального театра, - отметила Лариса Валерьевна.

Сейчас артисты пакуют вещи. Часть из них придется оставить или отдать. Но актеры не отчаиваются:

- К сожалению, эта ситуация - знак времени. Чиновники страшно далеки и от народа, и от народного театра, - подытожила режиссер.

Отметим, что 5 декабря театру-студии «Фантастическая реальность» могло бы исполнится 28 лет. Направление, в котором театр осуществлял свои постановки вынесено в название – «фантастический реализм».