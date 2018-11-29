2018-11-29T15:45:11+03:00
Общество

Единственный в Сыктывкаре народный театр прекратил свое существование

Непростое решение – итог бесплодных переговоров между мэрией и артистами
Анастасия МАШКАЛЕВА
Поделиться:
Фото из архива театраФото из архива театра
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре прекратил свое существование единственный в городе народный театр «Фантастическая реальность». Непростое решение – итог бесплодных переговоров между мэрией и артистами.

Осенью театр попросили освободить помещение на улице Ленина, в котором долгие годы артисты репетировали и давали спектакли. Причина – перевод уютного «актерского» подвала в разряд технического помещения. Взамен мэрия предложила «Фантреальности» переехать в Давпон.

- К сожалению, то помещение, что предлагают в Давпоне, географически нас не устраивает. Есть расхожее выражение «Театр должен быть на Бродвее», то есть в центре. Кроме того, в новом помещении мы не сможем воссоздать то репетиционное пространство, которое у нас было, - рассказала режиссер театра Лариса Иванова.

Непростое решение – закрыть народный театр – поддержали все артисты. Однако с творчеством они прощаться не собираются. Для них закрытие «Фантреальности» - это повод для перерождения проекта:

- Возможно мы уйдем в сектор бизнеса, будем регистрироваться, как автономная некоммерческая организация, арендовать помещение и существовать в формате частного профессионального театра, - отметила Лариса Валерьевна.

Сейчас артисты пакуют вещи. Часть из них придется оставить или отдать. Но актеры не отчаиваются:

- К сожалению, эта ситуация - знак времени. Чиновники страшно далеки и от народа, и от народного театра, - подытожила режиссер.

Отметим, что 5 декабря театру-студии «Фантастическая реальность» могло бы исполнится 28 лет. Направление, в котором театр осуществлял свои постановки вынесено в название – «фантастический реализм».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорить про папу в школе я бы вовсе запретил
В учебнике для 4 класса «Литературное чтение» оказалось одно скандальное школьное задание: написать письмо отцу на фронт. Иные родители гневно отреагировали на это. Наш колумнист Николай Варсегов отозвался на эту тему
Новости 24
Двух человек увезли в больницу после столкновения ВАЗа и Ford в Сыктывкаре
Словаки стали самыми интернет-качающими гостями Коми
В Коми 30-летняя автоледи погибла, врезавшись в иномарку
В Сыктывкаре двое неизвестных избили пенсионера
На пожаре в пригороде Сыктывкара погибли три человек
Пропавший в Выльгорте пенсионер найден живым
В Ухте ребенок провалился под лед возле школы
В Сыктывкаре проведут аналог «Гонки героев»
Бывший глава Седкыркеща заплатит 30 млн рублей за нанесение вреда природе
В местечке Алешино открыли пешеходную переправу
В Выльгорте пропал пенсионер
Полиция нашла ухтинку с татуировкой в виде сердца
В Сыктывкаре ударят первые морозы: синоптики назвали дату
В Сыктывкаре мужчина убил мужа любовницы, а тело выбросил в реку
Монди СЛПК получил премии Lesprom Awards
В Сыктывкаре в аварии пострадала пожилая пассажирка
В Усинске из-за предприимчивого паромщика на реке не может встать лед
Коми попала в тройку лидеров рейтинга самых пьющих регионов страны
«Не молчите, молю вас!». Сестра погибшей ухтинки ищет очевидцев ее убийства
В Коми идут поиски пропавшей 35-летней Елены Юшковой
Ухтинец решил заработать на криптовалюте, но лишился денег
Под Ухтой Nissan снес дорожный знак
В Коми полмесяца ищут ухтинку с татуировкой в виде сердца
В воскресенье в Коми до 30 градусов мороза
В Усть-Куломском районе на суде умер тракторист, обвиняемый в гибели лесоруба
В 16 муниципалитетах Коми разрешили отстреливать волков
В Сыктывкаре неделю ищут 32-летнего мужчину