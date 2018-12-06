Экс-мэру Сосногорска и Ухты Игорю Леонову грозит до 4 лет лишения свободы

Сегодня продолжится судебный процесс над экс-мэром Сосногорска и Ухты Игорем Леоновым. Напомним, бывший градоначальник обвиняется в мошенничестве. Господин Леонов признал вину и согласился на особый порядок судебного расследования: без приглашения свидетелей. Скорее всего, уже сегодня обвиняемый выслушает приговор.

Игорю Леонову вменяют в вину сразу два эпизода преступной деятельности, оба связаны с махинациями с муниципальной собственностью. По версии следствия, в 2010 году Леонов вместе с начальником по управлению имуществом Дмитрием Кирьяковым разработали незаконную схему приобретения нежилых помещений на первом этаже многоквартирного дома в Сосногорске и 100% акций коммунального предприятия ОАО"Спецавтодор" общей стоимостью свыше 30 млн рублей.

Для этого были проведены фиктивные конкурсные процедуры. Аукционы проводились через подставных лиц по заведомо заниженной стоимости. Игорь Леонов поручил находящемуся в его подчинении Кирьякову не допустить распространения информации о проведении аукционов, чтобы в дальнейшем была возможность признать их несостоявшимися из-за отсутствия заявок. Затем планировалось применить положение закона, которое позволяет на 50% уменьшить стоимость реализуемого имущества при его продаже путём публичного предложения.

Дмитрий Кирьяков организовал изъятие трех тиражей специального выпуска газеты «Наш Сосногорск» с публикациями о проведении торгов. В результате аукционы были признаны несостоявшимися. А имущество по заниженной стоимости приобрело подставное лиц за 15 млн рублей, которые он получил от руководителя администрации.

Позднее эти активы продали юридическому лицу, подконтрольному экс-руководителю района. Ущерб муниципалитету в результате неправомерных действий сообщников составил 15 млн рублей.

В ходе следствия фигуранты дела вину признали полностью, а Игорь Леонов в полном объёме возместил причинённый ущерб.

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