Экс-мэр Сосногорска и Ухты Игорь Леонов осужден на три года лишения свободы

Сегодня выслушал приговор бывший мэр Сосногорска и Ухты Игорь Леонов. Сосногорский горсуд признал его виновным в махинациях в муниципальной собственностью. Игорю Леонову назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено занимать руководящие должности в течение трех лет.

Игорь Леонов был признан виновным по двум эпизодам преступной деятельности. Будучи мэром Сосногорска, с сентября по декабрь 2010 года, он провел фиктивные конкурсы для передачи муниципальной недвижимости (нежилого объекта в Шестом микрорайоне, д.47, оцененный в 7 миллионов рублей), а также акции АО "Спецавтодор" стоимостью свыше 537 тысяч рублей. Нежилые помещения и ценные бумаги впоследствии Леонов перепродал по заниженной стоимости подконтрольному лицу - Черенкову. Следствие выяснило, что ущерб, нанесенный бюджету Сосногорска, превышает 15 млн рублей.

Отметим, что судебный процесс по делу Игоря Леонова проходил в особом порядке, то есть без участия свидетелей. Подсудимый признал вину и возместил ущерб. Гособвинитель запросил для фигуранта 4 года лишения свободы.

Напомним, Игорь Леонов был задержан 18 апреля в аэропорту Москвы. Экс-чиновник собирался вылететь в Барселону, обратного билета в Россию у него не было. На момент задержания Леонов занимал должность гендиректора ООО"Северо-Западная инвестиционная компания".

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