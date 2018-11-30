Турнир по смешанным единоборствам и концерт старейшего джазового оркестра: события на любой вкус в Сыктывкаре

Танцы, смешанные единоборства, музыкальные премьеры выходные в Коми радуют разнообразием. Душа требует движения — идешь на танцевальную вечеринку, хочется мощи и накала — покупаешь билеты на девятый турнир «Parma Fights», а если желаешь познавательно-духовных наслаждений — нужно выбрать между «Днем инклюзии» и музыкальными постановками. Где и когда все это будет проходить узнайте с помощью нашего дайджеста.

ЧТО: Национальная галерея Коми снова присоединится к всероссийской акции «Музей для всех! День инклюзии». Вход на неё будет бесплатным. В программе: интерактивные экскурсии, тактильные мастер-классы, арт-терапия, инклюзивный кинотеатр (в котором впервые покажут фильм Ольги Авдеевой о дружбе Тани и Вани — детей с нарушениями зрения из Сыктывкара). Разбавят познавательную акцию студенты и преподаватели колледжа искусств с музыкальной программой.

ГДЕ: Национальная галерея Республики Коми.

КОГДА: 2 декабря, с 10 до 18 часов, начало программы — в 13 часов.

Выяснять, кто круче, на ринге будут мужчины и женщины

ЧТО: Скоро в Сыктывкаре соберутся гладиаторы ММА: выяснять, кто лучший в смешанных единоборствах будут как мужчины, так и женщины. Гвоздем девятого турнира «Parma Fights» станет бой, во время которого на ринге сойдутся участница шоу «Пацанки» Валерия Матвеева и спортсменка клуба ММА «Север» Валерия Гвардина. Не менее зрелищной обещает быть схватка экс-капитана команды ММА «Север» Романа Ярынкина и бойца из Самары Никиты Новикова: это сражение должен поставить точку в их многолетнем противостоянии.

ГДЕ: КСЦ «Ренова».

КОГДА: 1 декабря, в 18 часов.

Фотокадр из сказки "Королевски бутерброд"

ЧТО: Маленькие и большие зрители Театра оперы и балета будут веселиться на выходных: для детей приготовили юмористическую сказку про короля и его бутерброд, для взрослых — комичную оперу «Заговор влюбленных». Завершит марафон бодрый джаз в исполнении оркестра имени Олега Лундстрема. Компанию этому старейшему бенду (он занесен в Книгу рекордов Гинесса как самый «долгоиграющий» джазовый оркестр России) составят участница шоу «Голос» Мари Карне и звезда российской «импровизационной» сцены Анна Бутурлина.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: «Королевский бутерброд» — 2 декабря в 11 часов, «Дон Паскуале, или Заговор влюбленных» — 1 декабря в 18 часов, концерт оркестра имени Олега Лундстрема — 2 декабря в 18 часов.

Оркестр имени Олега Лундстрема

ЧТО: Клуб «Танцующие люди» в субботу закатит вечеринку! Сальса, линди хоп, кизомба — вихрь танца унесет вас подальше от холодных сыктывкарских будней. Кроме вечеринки, будет мастер-класс по бачате: желающих научат круто двигаться.

ГДЕ: Улица Первомайская, 40.

"Танцующие люди" часто устраивают вечеринки

КОГДА: 1 декабря, в 21 час.

ЧТО: Пора заряжать себя и своих малышей новогодне-сказочным настроением: артисты республиканской филармонии покажут в субботу премьеру сказки «Дюймовочка». Отвечать за «малютку» будут Виктория Пыстина и руководитель ансамбля «Зарни ёль» Сергей Гусев (для этой постановки он написал несколько музыкальных произведений). Виктория Пыстина не только «прочтет» всех героев по ролям, но и «пропоет» их.

ГДЕ: Коми республиканская филармония.

КОГДА: 1 декабря, в 11 часов.

А уже 7 декабря на сцену Театра оперы и балета выйдут молодые надежды Коми: в концерте «Таланты XXI века» будут участвовать юные лауреаты различных музыкальных конкурсов. Сопровождать выступления подрастающих виртуозов будет симфонический оркестр. Концерт пройдет 7 декабря в 18.30, купить билеты можно по ссылке.