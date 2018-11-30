«Ростелеком» и «Сыктывкарпиво» реализуют инновационную модель облачного видеонаблюдения

В конце ноября «Ростелеком» в Коми подключил к системе облачного видеонаблюдения очередную, уже восьмую по счету, точку продаж продукции акционерного общества «Пивоваренный завод «Сыктывкарский».

Проект не потребовал специального подключения по стационарным каналам связи. Для его реализации используется мобильный интернет «Ростелекома». Такое беспроводное решение позволяет клиенту устанавливать камеру видеонаблюдения в любом удобном месте, будь то магазин, кафе или передвижная точка обслуживания, и при необходимости перемещать камеру.

«Рынок требует минимизации затрат на инфраструктуру. И благодаря услуге «Ростелекома» нам не нужно вкладывать средства в дорогое оборудование для полноценного видеонаблюдения. Кроме того, это удобно: нет жесткой привязки к месту, и мы можем менять место «дислокации» точек продаж без потерь. Любой бизнес требует мобильности, чуткой реакции на спрос, – отметил главный инженер АО «Сыктывкарпиво» Эдуард Федюк. – Видеонаблюдение в наших небольших магазинах и кафе – это своего рода инструмент создания безопасности, спокойной и уютной обстановки отдыха для наших клиентов».

Первым из всех объектов общества к мобильному облачному видеонаблюдению подключили «Летнее кафе» около центрального стадиона в Сыктывкаре. Оно работает по сезонному принципу, и туда нецелесообразно подводить стационарный интернет. Беспроводное видеонаблюдение стало оптимальным решением вопроса. Опыт решили распространить и на другие заведения.

«Облачное видеонаблюдение – это не просто видеокамера и устройство хранения, – комментирует директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Коми филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Тульчинский. – Мы продаем программный IT-комплекс, который позволяет получить видеозапись в любой точке мира, обладает мощными функциями видеоаналитики при невысокой и очень конкурентной цене. Наше решение «умнеет» каждый день по мере добавления в него нового функционала. Поэтому «продвинутые» в ИТ-сфере фирмы региона уже используют облачное видеонаблюдение «Ростелекома», таких уже более 110. Мы благодарны компании «Сыктывкарпиво» и другим нашим клиентам за доверие».

Видеонаблюдение работает по принципу облачных технологий, которое не требует специальных хранилищ для данных и быстро настраивается. Трансляцию и архивные записи с камер можно просматривать на своем мобильном приложении или компьютере, находясь в любой точке мира, где есть интернет.

«Ростелеком» может обеспечить несколько видов хранения видеоконтента, например полной записи в течение определенного времени или записи отдельных событий. Систему можно настраивать под требования заказчика.

Узнать больше об услугах связи, которые «Ростелеком» предлагает бизнесу, можно на сайте b2b.rt.ru или по бесплатному телефону 8 800 200 3000.

Коми филиал ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение компании «Ростелеком», которое действует на территории Республики Коми. Филиал находится в административном и функциональном подчинении Макрорегионального филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростелеком» («Ростелеком – Северо-Запад»), созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Северо-Западный Телеком» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком». Коми филиал обслуживает 170 тыс. абонентов телефонии, 169 тыс. пользователей Интернет, более 65 тыс. абонентов IPTV.

* * * ПАО «Ростелеком» – крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 13,0 млн, а платного ТВ «Ростелекома» – более 10,1 млн пользователей, из которых свыше 5,1 млн смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 9 мес. 2018 г. составила 233,0 млрд руб., OIBDA достигла 74,9 млрд руб. (32,1% от выручки), чистая прибыль – 12,7 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.