2018-11-30T16:12:29+03:00
Общество

«МегаФону» нужны старые раскладушки

«МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин в своей розничной сети
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Фото предоставлено «МегаФоном»Фото предоставлено «МегаФоном»
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Раскладушка, разбитый экран, глубокие царапины, сколы и неработающий дисплей – сегодня за любые телефоны владелец может получить скидку. «МегаФон» запустил глобальный Трейд Ин (от английского trade-in – «обменивать») в своей розничной сети. Максимальная выгода на покупку нового гаджета может достичь 40 000 рублей.

В программе участвуют салоны связи в 58 уральских городах. В рамках Трейд Ин «МегаФон» принимает свыше 460 различных моделей телефонов брендов Apple,Samsung, Sony, LG. Стоимость старого устройства можно использовать не только на новое мобильное оборудование, но и на аксессуары, настройки или страховку. Новый товар можно купить в кредит или взять в рассрочку.

Обладатели любых других телефонов, включая старые ненужные раскладушки и неработающие звонилки, также могут принять участие в программе в рамках утилизации и получить скидку в несколько тысяч рублей на ряд моделей Samsung, Apple и Honor.

«Новый год – время избавиться от старых вещей и впустить в жизнь новое. Мы предлагаем уральцам принести нам свои устарелые телефоны и приобрести современный смартфон с самым быстрым 4G интернетом по привлекательной цене. К примеру, при сдаче Samsung Galaxy Note 8 c царапинами, трещинами и потертостями, мы даем покупателю скидку до 40 000 рублей на флагман Samsung Galaxy S9+», – отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Александр Малов.

В Республике Коми программа действует в Сыктывкаре, Ухте, Воркуте и Усинске. Подробные условия, сроки действия предложений, перечень салонов и уровень скидки в зависимости от состояния мобильного устройства, которое владелец сдает по Трейд Ин, доступны на сайте. Также можно получить консультацию у специалистов офисов продаж «МегаФона».

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