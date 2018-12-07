Как обойти достопримечательности Сыктывкара за 3 минуты

Азбука Арбур, «Коми буква Ö», пожарная каланча, «Музей этнографии», «Купеческий сундук», панорама столицы – как обойти эти городские достопримечательности за 3 минуты и совершить виртуальную экскурсию? Участники фотопроекта «Инстатур по Сыктывкару» нашли идеи для креативных снимков и заодно протестировали скорости мобильного интернета.

Идея проекта - устроить тест-драйв сети "Мегафон" и познакомить жителей и гостей столицы с достопримечательностями

Участниками фотопроекта стали: стилист и имиджмейкер Наталья Светлова, мама-предприниматель Светлана Уланова, фотографы Михаил Фотиев и Наталия Бешкарева. Известные сыктывкарцы осуществляли замеры скорости передачи данных с помощью программы SpeedTest на смартфоне с поддержкой сети четвертого поколения.

Известные сыктывкарцы осуществляли замеры скорости передачи данных с помощью программы SpeedTest на смартфоне с поддержкой сети четвертого поколения.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

За 2 часа блогеры сделали шесть тестовых замеров скорости 4G-интернета в знаковых местах столицы. Максимальный показатель 78 Мбит/с в сети 4G оператора был зафиксирован около «Музея этнографии». Средняя скорость самого быстрого мобильного интернета от «МегаФона» по итогам замеров составила 30 Мбит/с.

Наталья Светлова прошлась с фотографом по примечательным местам Сыктывкара. Фото: ФОТИЕВ Михаил

Идея проекта - не только устроить тест-драйв сети, но и познакомить жителей и гостей столицы с достопримечательностями, показать старые улицы, городские окрестности в зимнем новогоднем убранстве. Фотопроект стал популярным среди пользователей интернета и собрал более 5 тысяч лайков.

Участница фотопроекта - стилист и имиджмейкер Наталья Светлова. Фото: ФОТИЕВ Михаил

Идея по-новому посмотреть на Сыктывкар, в котором мы живем, имеет продолжение в рамках выставки «KomiExpoTravel», которая пройдет в ТРЦ «Июнь». Уже в эти выходные каждый желающий сможет оживить фотографии и совершить виртуальную прогулку по достопримечательностям города. А также отдохнуть в специализированной лаундж-зоне, получить памятные сувениры и познакомиться с путеводителем «Комсомольской правды».

8 и 9 декабря на выставке «KomiExpoTravel», которая будет проходить в Сыктывкаре в ТРЦ «Июнь», желающие смогут оживить снимки и совершить виртуальную прогулку. Фото: ФОТИЕВ Михаил

Мы ждем вас по адресу: Октябрьский проспект,131/3,ТРЦ «Июнь», в субботу с 10:00 до19:00, в воскресенье с 10:00 до 16:00 часов.

Фото: ФОТИЕВ Михаил

Эксклюзивное предложение для читателей "Комсомолки": если вы не сможете побывать на выставке, то у вас есть возможность совершить экскурсию в любое время и в любом месте. Для этого нужно скачать приложение «Мегафон промо видео», навести смартфон на картинку и она оживет.