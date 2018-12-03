В Сыктывкаре общежитие затопило канализационными водами

В Сыктывкаре общежитие по улице Пушкина затопило нечистотами. Из-за прорыва труб в коридорах несколько дней текли «канализационные реки». В соцсетях люди сообщали о бездействии управляющей компании.

В доме №30 по улице Пушкина люди три дня ходили по щиколотку в воде и звонили во все инстанции, чтобы проблему устранили:

- В подвале целый океан воды и нашествие комаров! Это зимой-то! На общей кухне установлены электроплиты. При контакте с водой возникает прямая угроза для жизни! Отделение ГО и ЧС по Сыктывкару бездействует, обвиняя нас в телефонном хулиганстве, когда мы звонили. Управляющая компания тоже бездействует! - сообщали местные жители.

«В подвале целый океан воды и нашествие комаров!» - писали люди.

Оказалось, что проблема с канализацией была решена в тот же день, когда жители били тревогу в соцсетях. В УК «РЭП» «Комсомолке» сообщили, что прорыв произошел из-за засора труб самими жителями. Также в этой ситуации виноват большой износ оборудования, которое находится в доме.

- Трубы были забиты мусором. Техники перекрыли воду в четверг. Они работали там целый день. Пока больше не было сообщений по этой теме, - рассказала оператор управляющей компании.

В УК «РЭП» сообщили, что прорыв произошел из-за засора труб

Похожая ситуация в четверг, 29 ноября, произошла в доме No130 по улице Морозова, где на пятом этаже прорвало трубу, из которой мощным потоком хлынула вода. Напор был такой, что крыло залило до первого этажа. По странному стечению обстоятельств этот дом также относится к управляющей компании УК «РЭП». Тогда, чтобы перекрыть воду, пришлось вызывать спасателей. В УК аварию списали на жильцов, сообщает «БНК».