Предприимчивый паромщик из Усинска: "Я лед не разбиваю. Просто место для переправы неправильное"

В этом году в Усинском районе Коми 2,5 тысячи человек остаются отрезанными от Большой земли. Навигация через реку Печора не может наладиться из-за одного предприимчивый паромщика, который на своей барже до сих пор продолжает курсировать по реке.

Как сообщает «Российская газета», сам предприниматель уверен, что для строительства переправы просто выбрали неправильное место. Он специализируется на перевозке машин. В клубе автолюбителей Усинска "РГ" озвучили тарифы - перевозка легковушки на другой берег Печоры стоит семь тысяч рублей, за доставку грузовика придется выложить 20 тысяч.

В клубе не сомневаются - именно активная деятельность баржи на участке Печоры привела к тому, что лед на этом участке никак не может стать.

- Я лед не разбиваю. Для переправы вообще выбрано неправильное место, здесь река замерзает на месяц позже, чем выше по течению, - утверждает предприниматель Александр Мелехин.

С обвинениями от местных автолюбителей категорически не согласен, заявляя, что в межсезонье для жителей отдаленных деревень единственный способ перевезти какой-то груз - это воспользоваться баржей.

Глава администрации Усть-Усы Валерий Старыгин рассказал, что переправа через Печору должна заработать аж к 15 января. Пользоваться ею жители смогут до марта, затем на какой-то период они опять окажутся в изоляции. Чиновник заверил, что в деревнях и селах сформирован необходимый запас продуктов и медикаментов, а в случае острой необходимости к жителям может прилететь вертолет.

Местные власти из-за работы баржи собираются обратиться в Печорскую транспортную прокуратуру и региональную инспекцию по маломерным судам.

Между тем сам Мелехин сообщил "РГ", что через несколько сезонов намерен купить ледокол. Бизнесмен уверен, что с новым транспортом он сможет круглый год связывать жителей отдаленных деревень с остальным миром, а противники идеи опасаются, что с ледоколом никакого зимника на этом участке создать точно не получится.

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