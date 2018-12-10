2018-12-10T13:09:43+03:00
Общество

Жители Мадмаса не пропустили большегрузы с трубами, предназначенными для дороги на Шиес

Люди перекрыли трассу "живым щитом"
Алиса КОЗЛОВА
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Жители Мадмаса встали "живым щитом" на дороге, чтобы не пропустить транспорт с трубами Фото: группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте"Жители Мадмаса встали "живым щитом" на дороге, чтобы не пропустить транспорт с трубами Фото: группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте"Фото: соцсети
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Жители усть-вымского поселка Мадмас в очередной раз попытались парализовать строительство полигона для московского мусора на станции Шиес. В минувшую субботу, 8 декабря, люди перекрыли дорогу большегрузам с трубами.

Люди заблокировали проезд к песчаному карьеру на реке Пилыс Фото: соцсети

Люди заблокировали проезд к песчаному карьеру на реке ПилысФото: соцсети

Информация об очередном демарше уже облетела многие паблики, посвященные протестам против обустройства гигантской свалки для бытовых отходов из Московской области. В частности, в группе "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" были опубликованы фотографии грузовиков с трубами. Тяжелый транспорт направлялся в сторону реки Пилыс для строительства дороги на станцию Шиес. Планируется, что по трассе будут перевозить стройматериалы для будущего экотехнопарка в Архангельской области.

Караван грузовиков ехал по дороге, игнорируя знак ограничения массы автомобиля: не более 8 тонн. Люди встали "живым щитом" и не пропустили большегрузы к карьеру, а также обратились за помощью в полицию.

Трубы предназначались для строительства дороги на станцию Шиес, где вовсю идут работы по обустройству мусорного полигона. Фото: группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте" Фото: соцсети

Трубы предназначались для строительства дороги на станцию Шиес, где вовсю идут работы по обустройству мусорного полигона. Фото: группа "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе" в соцсети "Вконтакте"Фото: соцсети

"Приехала полиция из Сыктывкара. Большегрузы уехали обратно, в карьер проехать им не дали. Песчано-гравийную смесь сегодня не возили, все КамАЗы находятся в карьере. Трубы арестовали, шоферов отпустили, но выписали им кучу штрафов", - сообщается в группе "Усть-Вымский район против свалки на Шиесе.

Факт нарушения правил дорожного движения подтвердил глава Мадмаса Сергей Каргин:

- От Мадмаса до Шиеса легко добраться по лесным дорогам, большегрузы разрушают наши дороги, - заявил Сергей Каргин и объяснил причину появления транспорта вблизи поселка. - Трубы должны были проложить через речку Пилысь, мост через реку улучшит систему доставки стройматериалов в Архангельскую область.

Интересно, что глава поселка разделяет оппозиционные взгляды протестующего населения.

- Я не понимаю, почему руководство мусорного полигона до сих пор не провело встречу с народом. Ведь это же так просто: выйти к людям и объяснить, что они там планируют строить. Несет ли будущий проект экологическую угрозу, - отметил Сергей Каргин.

Напомним, это уже не первая акция протеста, которую проводят жители Мадмаса. В конце октября люди также, встав "живым щитом", не пропустили КамАЗы с песком для стройки на станции Шиес.

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