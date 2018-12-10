Путеводитель подарков для настоящих эстетов к Новому году

Совсем скоро нас закружит суета предновогодних хлопот, и на поиски подарков не останется времени. Но если вы из тех, кто все делает заранее, а к выбору презента подходит рассудительно и ценит хороший вкус, значит эта подборка подарков - для вас.

Берегите свое чувство стиля, сохраняйте оригинальность и креативность, оставайтесь собой, и следуйте советам нашего путеводителя.

О-оригинальность: фотокниги

Достать с книжной полки персональную фотокнигу — это ли не экстравагантность? Пусть между томами Хулио Кортасара и Марселя Пруста у вашего друга после Нового года-2019 появится фотокнига с вашими снимками. Уверяем, изящество такого подарка он оценит сразу.

Разумеется, уникальные фотографии, напоминающие о вашей дружбе, путешествии или торжестве, захочется листать снова и снова. Тем более, что из книги никогда не выпадут снимки, фотографии не помнутся и не потеряются. В них нет привычных кармашков и уголков для фотокарточек, но каждая страница может включать в себя один или несколько снимков или коллаж.

Краски в фотоальбомах сохраняют свою яркость в течение 150 летФото: Алиса КОЗЛОВА

Компания «Фотомир РК» изготовит фотокнигу в котороткие сроки. Технология работы похожа на традиционную печать фотографий — используется та же бумага. Для разработки дизайна альбома в «Фотомир РК» можно принести не только снимки в электронном виде, но и напечатанные снимки. Их отсканируют, при необходимости отредактируют и красиво разместят на страницах. Все листы помещают в твердый переплет. Особое оборудование позволяет прочно скрепить книгу и без опасений раскрыть страницы на 180 градусов.

Фотопечать страниц позволяет передать самые тонкие цветовые и яркостные решения, отразить мельчайшие детали изображения. Представьте, что краски в этой фотокниге останутся без изменений еще 150 лет, и спустя годы ваша дружба будет на этих снимках такой же яркой, как и сейчас

Дизайн фотокниги вы можете создать самостоятельно в удобном редакторе на сайте компании: www.fotomir-rk.ru. Для желающих специалисты «Фотомира РК» разработают эксклюзивное оформление страниц фотоальбом.

У-универсальность: фотокартина на пенокартоне

Готовите сюрприз для босса, но стараетесь сохранить при этом строгость подарка? А, может быть, вы рассчитываете одарить учителя йоги, который помог вам в этом году восстановить душевные силы? Подходящий для всех этих случаев подарок — напечатанная на пенокартоне ваша фотография или выбранный постер.

Фотокартины — это универсальный подарок, который не стыдно подарить руководителю, близкому другу или любимой супруге. И — искусство: фотография на холстеФото: Алиса КОЗЛОВА

Яркие и красочные снимки любого размера, нанесенные основу из пенокартона, идеально впишутся в строгий офисный интерьер и подойдут для уютной домашней обстановки. Изготовление работ ведется на современном оборудовании, которое исключает деформацию или искажение изображения. Компания «Фотомир РК» хранит в архивах обширную коллекцию готовых иллюстраций для фотокартин, кроме того, дизайнеры готовы проконсультировать клиентов в вопросе качества личных фотографий для будущих экслюзивных заказов. При необходимости составят коллаж для заказчика. Фотокартины — это универсальный подарок, который не стыдно подарить руководителю, близкому другу или любимой супруге.

И — искусство: фотография на холсте

В вашем окружении есть люди консервативных вкусов? Те, которые считают себя истинными ценителями настоящего художественного искусства? Эстеты с радостью примут в виде подарка изображение на холсте. Оно очень похоже на картину, написанную масляными красками.

Изображение на холсте очень похоже на картину, написанную масляными красками.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Для аутентичности можно распечтать снимки на натуральном холсте или выбрать икусственную основу — оба варианта долговечны и не подвержены деформации. Стоимость фотокартин в магазинах компании «Фотомир РК» приятно удивит любого сыктывкарца со средним доходом.

Д-достоинство: модный багет для картин и фотографий

В вашем семейном архиве есть старинные картины, но вы их держите в чулане за ненадобностью? Почему бы не реанимировать прабабушкин пейзаж или натюрморт — купите модную рамку. Специалисты «Фотомира РК» уже много лет дарят старинным произведениям живописи вторую жизнь.

Компания "Фотомир РК" предлагает широкий ассортимент рамок: от современных лаконичных рамок до шикарных профилей с витиеватой резьбойФото: Алиса КОЗЛОВА

В салонах компании для любой репродукции или авторской картины подберут качественную рамку, причем так, что новое обрамление идеально впишется в интерьер квартиры и создаст ощущение уюта в вашем доме. В ассортименте салонов «Фотомира РК» несколько десятков вариантов багета различной расцветки, ширины и дизайна: от современных лаконичных рамок до шикарных профилей с витиеватой резьбой — одним словом, дизайнеры компании удовлетворят даже самый взыскательный вкус.

К — красота: модульные картины

На модульной картине изображение распределено сразу по нескольким частям. Создается ощущение большого пространства.Фото: Алиса КОЗЛОВА

Правильно говорят: хорошего подарка много не бывает! Не желаете мелочится — приобретайте модульные картины, изображение на которых распределено сразу по нескольким частям. Человек с богатой фантазией с легкостью придумает эффектный вариант сочетания картин или придумает оригинальную мозайку. Модульные картинки придадут особый неповторимый шарм любому помещению.

М — мелочь, а приятно: сувениры

Вне всяких рейтингов идут такие приятные мелочи, как фотографии на магнитах, кружках, подушках, тарелках и в виде принтов на футболках. Все эти приятные сувениры компания «Фотомир РК» изготовит в короткие сроки.

Итак, если вы определились с выбором подарка, то поспешите в салоны компании «Фотомир РК» В салонах «Фотомира РК» клиентов встречают вежливые администраторы, а также дизайнеры и мастера по обработке фотографий.

Адреса компании «Фотомир РК» в Сыктывкаре:

ул. Коммунистическая, 18, ТЦ «Детский мир»

ул. Коммунистическая, 50, ТЦ «Парма»,

ул. Морозова, 109\2, фотоцентр «Инфинити».