Сыктывкарка расписала стены в обычной многоэтажке тропическими мотивами

В Сыктывкаре на улице 65-летия Победы в одном из подъездов дома №27 поселились экзотические животные и растения. Необычный подарок своему дому преподнесла его жительница Роза Нестерова.

Дом №27 — один из первых в местечке Кочпон-Чит. И хотя ему всего четыре года, он уже потерял свежесть и чистоту новостройки. Краска на стенах подъезда потрескалась. Да и подростки часто хулиганили и тушили спички прямо на белой стене, оставляя уродливые угольные разводы.

На стенах - прекрасные фламингоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

В октябре Роза Нестерова завершила ремонт в своей квартире, после которого у нее осталась неиспользованная краска. Тогда горожанка подумала, что могла бы потратить ее на преображение общедомовой территории и нарисовать на стенах что-то позитивное.

- Я рисовала в преддверии зимы, холодов, поэтому хотелось сохранить на память тепло и южное солнце. Так и появились пальмы и розовые фламинго, - рассказывает Роза.

На первом этаже - «птичья» тематикаФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Вначале сыктывкарка работала ночью, потому что стеснялась непривычного внимания жителей. Композиция с тропическими растениями заняла семь часов и была завершена аж в четыре утра. Обитатели дома были шокированы в хорошем смысле слова, когда утром вышли на лестничную площадку и увидели курортные мотивы на стенах. Затем Роза, отбросив смущение, выходила преображать подъезд уже днем. Тем более, что жильцы восприняли ее инициативу на «ура»: подходили, благодарили, рассыпаясь в комплиментах. Так на второй этаж «полетели» журавли.

На второй этаж «полетели» журавлиФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Самое сильное достижение, по наблюдению Розы, даже не в преображении подъезда, а в том, как изменилось отношение окружающих к общедомовой территории:

- У нас дверь плохо открывалась, цеплялась, скрипела. Но много лет на эту проблему никто не обращал внимания. Но однажды, когда я рисовала, вышел сосед с инструментами и без лишних слов починил дверь. А ведь много лет до нее никому не было дела! - поделилась Роза.

Роза срисовала журавлей с фотоФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Рисование для Розы — одно из любимых хобби, она уже много лет мастерски копирует картины разных художников. Поэтому она припасла еще много задумок для собственного подъезда. Например, на следующих этажах разрисовать стены мотивами родных просторов — лесов, рек. А если получится, то и преобразить тамбур подъезда в 3D-лестницу. «Это сложно, но непременно хочу попробовать», - подытожила автор.

Задумка на будущее - преобразить тамбур подъезда в 3D-лестницуФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Кстати, после того, как фото нарядного подъезда разместили в соцсетях, Розу Нестерову стали приглашать в соседние дома местечка Кочпон-Чит. Непрофессиональная художница рада помочь другим жителям, если они приобретут расходные материалы и оплатят ее труд, ведь Роза создает рисунки в свое свободное время. Обитатели домов не против инициативы, но пока не собрались, чтобы решить вопрос с покупкой красок.