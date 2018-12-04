2018-12-04T11:19:50+03:00
Звезды

Парк из Коми вошел в число лучших объектов этнотуризма в России

Финно-угорский этнопарк» включили в сборник "Лучшие практики этнографического туризма"
Ольга СОЛОВЕЙ
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Одной из фишек Этнопарка стал фестиваль "ШаньгаФест"Одной из фишек Этнопарка стал фестиваль "ШаньгаФест"Фото: Архив "КП"
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Минкультуры составило список из 10 объектов нашей страны, где можно познакомиться с традициями, обычаями и нравами народов России. Все они приводится в выпущенном сборнике «Лучшие практики этнографического туризма». В топ вошли: казачья станица «Атамань» (Краснодарский край), парк-музей «Этномир» (Калужская область), «Финно-угорский этнопарк» (Республика Коми), сельский парк «Околица» (Томская область), этнопарк «Кочевник» (Московская область).

Кроме того, в список попали этнодеревня «Тыгыдым» (Ярославская область), этнопарк «Золотая Орда» (Иркутская область), этнопарк «Моя Россия» (Красная Поляна, Сочи), парк «Ватан» (Башкортостан) и парк «Малые Корелы» (Архангельская область).

Всего в России 129 объектов организованного этнотуризма. В сборнике их разделили на четыре группы: музеи, маршруты (посещение поселений, сохранивших особенности традиционного быта народов), сами поселения и этнофестивали.

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