Участница конкурса "Тепло домашнего очага" рассказала о своей семье

В конкурсе «Тепло домашнего очага» появился еще один участник. Любовь Павлова из Троицко-Печорска прислала фотографию своей семьи.

- На фото мой старший сын Дмитрий со своей семье в домашнем кругу отмечают день рождения внучки Анастасии. Ей исполнился годик, - рассказала о снимке наша участница.

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УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для вас идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Полезные призы от спонсоров

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».