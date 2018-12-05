2018-12-05T17:22:39+03:00
Общество

Опубликован план школы, которую построят на месте старого рынка в Сыктывкаре

Около учебного заведения обустроят физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, зону озеленения и парковки
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из открытых источниковФото из открытых источников
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В центре Сыктывкара построят новую школу на 600 мест на территории старого городского рынка. В Сети появился план строительства объекта, который сыктывкарцы должны обсудить на общественных слушаниях.

План территории бывшего городского рынка, на месте которого будет стоять новый корпус школы для детей Октябрьского района, опубликовали на сайте администрации в разделе «Общественные слушания». Общая площадь школы составит 4288 квадратных метров. Около учебного заведения обустроят физкультурно-спортивную зону, зону отдыха, зону озеленения и парковки. Каждый горожанин может высказать свое мнение по поводу строительства на общественных слушаниях, которые состоятся 10 декабря в 16:00 в городской мэрии.

Напомним, что возведение нового учебного заведения позволит снизить нагрузку на школу №4 районе старого рынка. Школу на 600 мест возведут в районе улиц Орджоникидзе - Карла Маркса - Красных Партизан.

Общая площадь школы составит 4288 квадратных метров

Общая площадь школы составит 4288 квадратных метров

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