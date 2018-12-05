Екатерина Борш: «Встречаясь со зрителями, всегда волнуюсь»

Телеведущую Екатерину Борш без преувеличения можно назвать лицом республиканского телеканала «Юрган».

Яркая и харизматичная – она ежедневно мотивирует тысячи людей по ту сторону экрана на долгоиграющий позитивный настрой. В чем прелесть работы на телевидении и какие казусы могут произойти во время прямого эфира, Екатерина рассказала журналу «КП-Авиа».

Суперпредложение

– Катя, мы уже не представляем телевизор без твоей лучезарной улыбки. А как все начиналось?

– 20 лет назад я случайно оказалась в утренней редакции телекомпании «Коми гор», осваивала первые телевизионные жанры – экспресс-опросы, и даже затевала свою рубрику «ЭтикетКА», где в игровой форме рассказывала о том, как соблюдать нормы приличия и в чем эти нормы собственно и заключаются.

Потом я серьезно занялась учебой на филфаке. Студенческая жизнь активно поглотила меня, и работа на ТВ ушла на второй план. К 5 курсу я четко представляла свои будущие профессиональные намерения: учитель, как с детства мечтала. Но первые попытки найти официальную работу разбились вдребезги, к чему я была не готова. А работать было надо: я попала в газету «Экспресс-неделя» корректором, потом стала техническим редактором. Однажды одна из журналисток предложила поучаствовать в создании нового проекта на Коми республиканском телевизионном канале – выпускать газету, которая будет полностью посвящена ТВ: программа, новости шоу-бизнеса, статьи и анонсы продукции самого канала. Это было просто суперпредложение.

Но газету, как дело не слишком прибыльное, решили закрыть, а моя работа на телеканале продолжалась. Уже в качестве редактора сайта. И вот однажды мне предложили попробовать себя на погоде. Так я попала в кадр. Помню, как тряслись колени… и как все друзья и знакомые рассказывали о своих впечатлениях от просмотра. А чуть позже поняла, что хочу попробовать себя и в других программах. Так я стала одной из ведущих «Рабочего полдня».

– Ты помнишь свой первый выход в эфир?

– Честно, не помню. Волновалась, но ребята – Евгения Новоселова-Розова, Северин Арпа, Максим Булкин – очень поддерживали, иногда даже чересчур подстраховывали. Идей была куча, сил тоже, азарт и драйв от ощущения прямого эфира – дают нужную концентрацию. Стало получаться.

– Не страшно появляться перед большой аудиторией, даже зная, что она за объективом телекамеры?

– Когда я только училась работать в кадре, Александр Кашин (он, собственно, первый со мной нянчился, спасибо ему за это) объяснял, что не надо думать, что на тебя смотрят тысячи глаз, республика. Надо рассказывать, представляя любимую бабушку или подружку. Посыл должен быть добрым, доверительным. Так страх потихоньку ушел. Волнение – никогда. Даже 200 прямых эфиров в год этого волнения не убрало. Оно задает эмоциональный настрой. Мне не все равно. Я хочу качественно рассказать нужную информацию телезрителям, поэтому волнуюсь, чтобы все получилось! Вы бы знали, как колотится мое сердце за несколько секунд до команды режиссера «мы в эфире». Выдыхаю, улыбаюсь и… начинаю программу.

Я искренне люблю Сыктывкар. А особенно то, что очень многие люди мне знакомы.Фото: из личного архива героя публикации.

– Что для тебя выбранная профессия? Образ жизни или же «хлеб с маслом»?

– Я люблю свою работу. Всей душой.

И очень много-много лет. Я не потеряла к ней интерес. И я очень рада, что я женщина.

И могу просто зарабатывать себе на «заколки», а не содержать семью. Надеюсь, ответила на вопрос?

– Телеведущий – это больше диктор или журналист?

– Мне кажется, современный телеведущий – среднее между диктором и журналистом. Моя задача не просто отыграть чужой текст, грамотно его произнести. Но и на расследования, к примеру, у меня не хватает времени, я в основном работаю в павильоне. Но я надеюсь, мне удается соблюсти одну из главных миссий журналиста – быть полезной, в моем случае – телезрителям.

– Работа на телевидении подразумевает каждый раз самые необычные, модные и эффектные образы. Ты подбираешь их сама? Кто создает твой экранный образ?

– Телевизионная работа – прежде всего, командная. В кадре я одна, а за моей спиной – больше десятка человек, которые делают эфир возможным. И в плане образа у нас есть две волшебницы Оля Мальцева и Юля Кравченко, которые не только воплощают то, что у меня возникает в голове, но и придумывают сами, подбирают, корректируют. Чаще всего я прихожу к нашему стилисту Оле, очень широко улыбаюсь, а она идет к моей части большого шкафа (почти все эфирное хранится на работе, потому что в жизни я чаще бегаю в джинсах и удобных футболках) и выбирает порой очень неожиданные, но стильные сочетания.

– Что делать, если ведущий прямого эфира не в настроении или плохо себя чувствует?

– Я очень позитивный по жизни человек, но все-таки человек. Были случаи, когда регулярно вела прямые эфиры и болела параллельно. Ну что сделать, соберешься и ведешь. Помню, как с жуткими головными болями промучалась трое суток. За это время голова переставала болеть только… на прямых эфирах. Или как-то был неотставучий кашель и на каждой вставке или рекламе кружками глотала теплую воду. А еще помню, неаккуратно вылила себе кипящее масло на ногу. И первая мысль – как хорошо, что «не эфирная» нога, можно спрятать.

А в плане настроения – во-первых, моей поддержки ожидает гость, он важнее, чем капризы или сплины, я должна настроить и выстроить разговор. Герою эфира должно хотеться прийти ко мне на эфир еще раз, да и он волнуется гораздо сильнее, чем я. Во-вторых, еще в детстве я научилась «волшебной штуке» – когда грустно, надо очень искренне улыбаться – небу, прохожим, лужам, коллегам, своему отражению, поверьте, настроение сразу выправляется.

Я рада, что мои зрители – очень приятные люди. Обычно это радостное приветствие или вопрос «Вы что в Эжве живете?»Фото: из архива героя публикации.

– Кто из собеседников тебе больше всего запал в душу?

– Да практически все для меня важны, это бесценный опыт. Я благодарна, что приходили, рассказывали, делились своими знаниями, достижениями или счастьем. Часть из них стали дорогими моему сердцу людьми, с несколькими теперь нас связывает настоящая дружба. Вообще, самое ценное, что дала мне работа – это именно людей. Мой муж, моя Женя (прим. – Новоселова-Розова), мои коллеги, некоторые особенно, мои гости. Большая часть моего сердца живет на «Юргане».

– Ты часто импровизируешь во время записи?

– Доля импровизации во время записи небольшая. Чуть больше – во время прямого эфира, но и там она продумана. Надо быть уверенной, что режиссер и операторы смогут подхватить, что гость не растеряется. Надо учитывать множество моментов сразу – если весь эфир ведется сидя, а вдруг захочется встать, надо успеть перестроить кадр на человека в полный рост. Получается, если я сделаю это внезапно, могу поставить оператора в неудобное положение. По возможности лучше не подкидывать любимым коллегам сюрпризы. Иногда в обсуждении рождаются еще более интересные идеи, которые с удовольствием потом воплощаются в жизнь.

– Были ли у тебя какие-нибудь казусы или смешные ситуации в эфире? Как ты из них выходила?

– Одно из первых переживаний – когда за пять минут до начала прямого эфира я попросила гостью поговорить. Это делается, чтобы настроить микрофон на особенности голоса героя. А она от волнения потеряла дар речи. Так много, как за эти 5 минут, я никогда не разговаривала. Я тараторила обо всем на свете. Просто чтобы гостья отвлеклась. В итоге осталось только легкое волнение, специалист отлично отвечала на вопросы телезрителей.

Бывало, микрофоны отказывали или телезрители странные вопросы задавали, или зацепишься за что-нибудь, или гость сильно закашляется. Порой произнесу что-то неправильно и дальше текст читаю уже через похихикивание. Моя мама всегда так определяет, что я сделала ошибку, при этом саму ошибку пропускает мимо ушей.

Сейчас больше работаю в записи, вот здесь скорее не казусы, а отличное чувство юмора всей команды. Бывает, я так смеюсь, что приходится косметику подправлять.

– Ты уже многого добилась в своей профессии, наверняка узнают на улице и пишут в соцсетях поклонники, изменила ли тебя популярность?

– Узнают. Не прямо на каждом шагу, но бывает. Я рада, что мои зрители – очень приятные люди. Обычно это радостное приветствие или вопрос «Вы что в Эжве живете?» Насчет влияния популярности на характер не мне судить, надеюсь, я становлюсь спокойнее и мудрее.

– Многие телеведущие срываются из «глубинки» и уезжают из Сыктывкара в столицы. Посещали ли тебя такие мысли?

– Я искренне люблю Сыктывкар. А особенно то, что очень многие люди мне знакомы. Я люблю находиться в комфортной среде. Но это не значит, что не уеду в другой город. Муж скажет надо, поеду.

Смотрим маму

– С чего начинается твой день?

– Я ужасная соня. Если есть возможность, буду спать весь день. Поэтому мой день начинается с открывающихся штор. Муж всегда встает первым, чтобы я поспала подольше, он же готовит завтрак. Моя задача – разбудить и собрать младшую в детский сад (это непросто, кстати) и разбудить и собрать старшую, то есть себя, это уже немного полегче.

– Кем в будущем мечтают стать твои дети?

– Старший сын Дима, ему сейчас 11, учится в эжвинской школе в 5 классе. Самым первым желанием в профессии объявил – клоуна. Сейчас специализации варьируются. Но из искренних увлечений – футбол. Он замечательный, весь в папу – джентльмен, хотя и более хулиганистый. Младшей Поле скоро 4, она о работе пока не думает. Ее важная функция – улыбаться, наряжаться и говорить, что любит. Особенно папу. Рисует, снимает с соседкой Светой клипы, делает показы мод, обожает куколки.

Мне просто повезло с родителями, повезло встретить замечательного мужа, родить отличных детейФото: Из личного архива героя публикации

– Любят ли они смотреть маму по телевизору? Критикуют или дарят комплименты?

– Димка, когда был маленький, негодовал, почему мама не выходит из телевизора. А у Поли были «настроены» внутренние часы. Когда я вышла на работу, ею занимались мои родители, за что им огромное

спасибо, они специально торопились переехать быстрее из Печоры к ее рождению (кстати, родила я Полинку в день рождения мамы). Так она ровно к 12 требовала включить телевизор, чтобы смотреть маму.

– Вы с семьей много путешествуете. Какие направления предпочитаете?

– Путешествовать мы любим, конечно, но обычно это курс на море, детей надо вывозить напитаться солнышком и соленым воздухом. В этом году у нас было фееричное приключение, которое мы планировали три года. На целый месяц мы уехали к моей родной сестре, которую я, к сожалению, редко вижу, в Испанию. Дети были в восторге от бассейна и моря, Сережка (муж) с удовольствием рассматривал новую для себя страну, а я была просто счастлива, что семья в таком составе рядом. С сестричкой хоть поболтали.

Мне повезло

– Расскажи, пожалуйста, о своем детстве, родном городе и родителях. Где ты учились? Кем мечтала стать?

– Я родилась в Печоре, хотя документы говорят о другом – в возрасте 21 дня меня увезли на родину к маме и зарегистрировали в Луганске. Зарегистрировали и увезли обратно. В детстве увлекалась всем, чем можно. Единственная несбывшаяся мечта – стать балериной, просто набора не было в тот год (слава Богу – я не смогла бы настолько усмирить свой неуемный аппетит). Всю жизнь меня окружали и окружают замечательные люди! Моими одноклассниками до выпуска из школы стали те, кто рядом сидел на горшках в яслях, и пусть я общаюсь близко только с двумя подружками, все остальные оставили приятный след в моей жизни, были добрыми и веселыми друзьями. Особенная благодарность моим воспитателям и учителям – я всю жизнь хотела стать педагогом. Не стала, но их любила всем сердцем, настолько, что хотела их повторить.

Ну и самые важные люди в моей жизни – это мама и папа. Я никогда не сомневалась в их поддержке. Да, ругали, да, наказывали, но я всегда была уверена, что будут на моей стороне, что бы не случилось. Я специально уехала поступать в Сыктывкар, чтобы быть к ним поближе, хотя с медалью вполне можно было бы покорять столицы. Сейчас они переехали к нам поближе, даже дом выбрали недалеко. Они очень любят Диму и просто фанатеют от Польки. К сожалению, я редко говорю им о своей к ним любви и чувстве благодарности, начинаю плакать. Так что пользуясь моментом: «Мамуль и папуль, я люблю вас, спасибо!».

– В чем твой секрет успеха?

– Мне просто повезло с родителями, повезло встретить замечательного мужа, родить отличных детей, найти хороших друзей, с которыми меня связывают годы и десятилетия дружбы, и коллег (некоторых – особенно). Угадать с работой. Это счастье – получать от каждой крупинки жизни удовольствие. Тогда этим можно поделиться со всей республикой.

Екатерина БОРШ, 38 лет

Родилась и до окончания школы жила в Печоре.

Работала корректором в газете «Экспресс-неделя» и главным редактором «Переключись!». Вела программы

«Все о погоде», «Рабочий полдень», «Случай из практики», «Студия 11» (республиканский телеканал «Юрган»). Обожает семью и людей, увлекается чтением и спортом. Двое детей.