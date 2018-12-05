Алиса заговорила на коми языке

Книга «Приключения Алисы в стране чудес» по праву считается одной из самых знаменитых английских сказок.

Произведение Льюиса Кэрролла переведено более чем на две сотни языков мира. В этом году книга впервые была издана на коми языке. Сказку британского математика на свой родной язык перевел ученый-лингвист, доктор филологических наук Евгений Цыпанов. В конце сентября ученый получил из Шотландии авторский экземпляр книги.

– Это первый перевод «Алисы» на финно-угорский язык нашей страны. Англоязычная детская классика на коми языке пока не издавалась, поэтому издание произведения Льюиса Кэрролла на коми языке можно назвать значимым событием. Алиса войдет в коми национальную картину мира как очень необычный персонаж, – рассказал Евгений. – Вся коми детская литература создавалась на фольклорных и реалистических литературных традициях, далеких от фантастических сюжетных поворотов и ироничного смеха Кэрролла.

В Сыктывкаре книгу купить нельзя, но ее можно заказать через интернет.Фото: Фото автора.

Свой перевод Евгений Цыпанов делал вначале по тексту классического русского перевода Нины Демуровой. Но из-за сложности текста и кэрролловской игры слов лингвист решил работать и с английским оригиналом. Стихотворения и песни на коми язык без изменений смысла, но с максимальным сохранением стихотворного размера перевела поэт Елена Ельцова. По словам Евгения Цыпанова, его задачей как переводчика было максимально сохранить дух викторианской Англии.

– Я пользовался ценными заметками редактора-консультанта Виктора Фета, специально составленными в помощь переводчикам, – сказал лингвист. – Для обозначения многих реалий и явлений в коми лексике прямых соответствий нет, поэтому я сохранил заимствованные слова в русской орфографии: фунт, дюйм, ливрея, еж, дельфин, омар, устрица.

Во время работы Евгений Цыпанов нередко использовал коми неологизмы. Например, горткöч – кролик, öксай – господин, öксань – госпожа, кесъялысь – лакей и т.д. Многие неологизмы лингвист в своем переводе применял впервые. Это вöргулю – горлица, канаркай – канарейка, начкалысь – палач, мындалун – множество, саридзпорсьпи – морская свинка, шемöсму – страна чудес, юмва – сладкий напиток и другие.

А само название книги звучит как «Алисакöд Шемöсмуын лоöмторъяс».

Личные имена и фамилии Евгений Цыпанов переводить не стал. А вот «говорящие названия» дали волю его творчеству. Коми язык предоставляет большие возможности для такого наименования. Мартовского Зайца он назвал Пышъялан Кöч (убегающий заяц в период гона, то есть ненормального поведения), Квази Черепаха стала Ылöг Черепака (черепаха-фальшивка), Соня – Узька-Шыр (засоня мышь), Грифон – Кутшлев (орел-лев), Шляпник, или Болванщик, – Шляпабала (форма-колодка для шляпы).

Пришлось поработать и с синтаксисом перевода, и с местоимениями, так как в коми языке нет грамматического рода. Но самым трудным делом при переводе стала передача игры слов на коми язык.

– Игру слов невозможно всегда передать буквально, – отметил переводчик. – В вопросе Чеширского Кота о том, в кого превращается ребенок

(в оригинале pig-fig, дословно – «поросенок-инжир», у Демуровой – «поросенок-гусенок»), на коми была подобрана пара польöпи-лёльöпи – «поросенок-червячок». Чтобы перевести слова Герцогини «Заботься о смысле, а звуки сами о себе позаботятся», я придумал пародийную пословицу «Чöж уръяс, а эн чöж шыръяс!» («Заботься о белках [т.е. о кoпейках], а мыши сами придут!»).

В Сыктывкаре книгу купить нельзя, но ее можно заказать через интернет.