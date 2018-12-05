2018-12-05T16:53:40+03:00
Конкурсы и тесты

Участница конкурса "Тепло домашнего очага" прислала новогоднюю фотографию

Наталья Осипова включилась в гонку за призами
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В конкурсе "Тепло домашнего очага" новый участникВ конкурсе "Тепло домашнего очага" новый участник
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Читатели «Комсомолки» продолжают присылать фотографии на конкурс «Тепло домашнего очага». Сыктывкарка Наталья Осипова поделилась снимком своей семьи. На новогодней фотографии запечатлены самые важные люди в жизни нашей героини: муж Данил и сын Кирилл.

Вы также можете принять участие в нашем конкурсе! Расскажите нам о своих приметах домашнего тепла и уюта. А еще лучше покажите это на снимках! "Комсомолка" с радостью примет фотографии, символизирующие для вас домашний очаг. Авторы самых уютных снимков по итогам всенародного голосования получат приятные призы от магазина «Домашний текстиль».

УСЛОВИЯ КОНКУРСА

Участникам необходимо прислать одну фотографию, которая олицетворяет для них идею домашнего тепла и уюта. Снимки принимаются по адресу kp@kpkomi.ru (с пометкой «Тепло домашнего очага») или в сообщения нашей группы в "ВКонтакте".

ПРИЗЫ

1 место: 2-х спальный комплект постельного белья, подушка, полотенце - все на общую сумму 5 тысяч рублей.

2 место: 2-х спальный комплект постельного белья, одеяло, полотенце - все на общую сумму 3 тысячи рублей.

3 место: 1,5 спальный комплект постельного белья, полотенце - все на общую сумму 2 тысячи рублей.

Победителю получат заслуженные призы

Победителю получат заслуженные призы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА:

С 28 ноября по 16 декабря – прием фото по адресу kp@kpkomi.ru или в сообщения в "ВКонтакте".

С 17 по 25 декабря – голосование на сайте.

26 декабря 12:00 – подведение итогов конкурса на сайте komi.kp.ru.

ПАРТНЕР ПРОЕКТА:

Сеть магазинов «Домашний текстиль»:

Эжва, ул. Комарова, 18/1, «Домашний текстиль»,

Эжва, пр. Бумажников, 36, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК РубликЪ «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей»

Сыктывкар, ул. Лыткина, 31, «Домашний текстиль» и «Домашний текстиль для детей».

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