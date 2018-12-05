2018-12-05T17:25:37+03:00
Общество

Звезда сериала "Папины дочки" рассказала сыктывкарским гимназистам, как преуспеть в актерском ремесле

Мирослава Карпович приезжала в столицу Коми для проведения мастер-класса
Ольга СОЛОВЕЙ
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Фото: социальные сетиФото: социальные сети
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На этой неделе в Сыктывкаре прошла творческая встреча учеников театрального отделения Гимназии искусств при главе Республики Коми и звезды сериала «Папины дочки» Мирославы Карпович.

Актриса провела мастер-класс, на котором она пообщалась с ребятами и поделилась секретами, как удержаться в этой нелегкой профессии и найти себя. Как рассказали «КП-Коми» ученики Гимназии, побывавшие на встрече, актриса на собственном примере объяснила, как обрести уверенность в себе и научиться держаться на сцене.

- Я была очень рада встретить актрису такого уровня. Она рассказывала о том, как попала в сериал "Папины дочки" и через какие трудности ей пришлось пройти, - рассказала о своих впечатлениях 7-классница Юлия.

Напомним, что это не первый визит Мирославы Карпович в Сыктывкар. В 2014 году актриса приезжала в столицу Коми с детским спектаклем «Красная шапочка».

Мирослава Карпович в Сыктывкаре.

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