Активистам Архангельской области отказали в проведении референдума против обустройства полигона под московский мусор

Жители Архангельской области пробуют различные формы протеста по поводу обустройства экотехнопарка на станции Шиес. Помимо уличных митингов активисты пытаются инициировать референдум.

Напомним, модное название "экотехнопарк" присвоено будущему масштабному полигону для мусора из Московской области. Поморцы всеми правдами и неправдами пытаются донести до областных власть имущих свое несогласие с планами по обустройству грандиозной свалки. В городах и районах проводятся масштабные митинги, общественники направляют письма в различные инстанции и даже президенту страны. Кроме того, местные жители добиваются проведения референдума.

Вчера областной Избирком вновь направил отказ инициативным гражданам. Решение объяснялось просто: у инициаторов референдума в паспорте не указана Архангельская область.

- Северодвинск и Архангельск находятся только в Архангельской области - это Избиркому неизвестно. А ведь у них есть система ГАС-выборы и любые данные человека можно смотреть онлайн. Скорее такую претензию должны выдвигать паспортным столам, а не нам, - высказал свое возмущение один из активистов в группе "Референдум против московского мусора в Поморье" в соцсети "Вконтакте".

Общественники не намерены сдаваться и готовят новый пакет документов для Избирательной комиссии Архангельской области.