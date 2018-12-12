2018-12-13T10:37:56+03:00
Общество

В Сыктывкаре будет рискованно отпускать домашних собак на улицу без хозяина

Массовый отлов бездомных животных коснется даже тех, у кого есть ошейник с номерным знаком
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Мэрия Сыктывкара ищет предприятие, которое возьмется очистить улицы столицы от бездомных собак. Фото: www.vgorode.dp.uaМэрия Сыктывкара ищет предприятие, которое возьмется очистить улицы столицы от бездомных собак. Фото: www.vgorode.dp.ua
Изменить размер текста:

В Сыктывкаре ищут подрядчика для отлова бездомных собак. На эти цели из бюджета округа планируется выделить 288 тысяч рублей. Организацию, которой предстоит выполнять муниципальный заказ, определят с помощью электронного аукциона.

Извещение о тендере уже появилось на сайте госзакупок. Судя по информации в техзадании, администрация потребует от подрядчика поймать 52-х собак. Отлов будет вестись на улицах и общественных местах Сыктывкара, за исключением Эжвинского района. Ловцам предстоит брать всех разгуливающих на свободе животных, вне завивисимости от породы и назначения. И даже если у пса есть ошейник с номерным знаком, но несчастный оказался на улице без хозяина, то он также рискует угодить в сети ловцов. Так что, горожанам не следует отпускать свою любимую собачку на улицу одну. Отметим, в группе риска находятся агрессивные особи, течные суки и щенки — в первую очередь Сыктывкар очистят от этих собак.

Пойманное животное попадет в руки ветеринаров. Больных и агрессивных особей по заключению врача усыпят. А остальных на трое суток направят в пункт временного содержания. Если за это время собаку не найдут законные владельцы, то следующим ее пристанищем станет приют для бездомных собак.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Актуальный репортаж: перестройка экономики Донбасса
Более полутора лет прошло с того момента, как донбасские предприятия, принадлежавшие киевским олигархам, сменили собственника. Что изменилось с тех пор, стали ли жить лучше граждане этих двух республик? Об этом - в материале нашего собкорра в ДНР
Аэрофлот зарегистрировал породную группу своих служебных собак и провел их презентацию в терминале «В» аэропорта Шереметьево
19 декабря 2018 года, Москва. Аэрофлот зарегистрировал породную группу «шалайка» в системе Российской кинологической федерации (РКФ) и провел ее презентацию
Владислав Шестаков: "ГИЛС сегодня ассоциируется со знаком качества в сфере производства лекарств"
Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик рассказал, как осуществляется контроль за выпуском поставляемых в Россию зарубежных препаратов, и какие нарушения наши эксперты выявляют чаще всего
Новости 24
Депутатов советов поселений могут освободить от обязанности отчитываться о доходах
Пенсионный фонд Коми развеял слухи о январских пенсиях
Коми сэкономит 15 миллионов на оптимизации территориальных избирательных комиссий
В Коми еще не зафиксированы случаи заболевания гриппом
Зимник Нарьян-Мар-Усинск обустроят до 28 декабря
Воркутинский мэр попросил снизить себе зарплату
В Коми ударят 30-градусные морозы
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево