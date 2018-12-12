В Сыктывкаре будет рискованно отпускать домашних собак на улицу без хозяина

В Сыктывкаре ищут подрядчика для отлова бездомных собак. На эти цели из бюджета округа планируется выделить 288 тысяч рублей. Организацию, которой предстоит выполнять муниципальный заказ, определят с помощью электронного аукциона.

Извещение о тендере уже появилось на сайте госзакупок. Судя по информации в техзадании, администрация потребует от подрядчика поймать 52-х собак. Отлов будет вестись на улицах и общественных местах Сыктывкара, за исключением Эжвинского района. Ловцам предстоит брать всех разгуливающих на свободе животных, вне завивисимости от породы и назначения. И даже если у пса есть ошейник с номерным знаком, но несчастный оказался на улице без хозяина, то он также рискует угодить в сети ловцов. Так что, горожанам не следует отпускать свою любимую собачку на улицу одну. Отметим, в группе риска находятся агрессивные особи, течные суки и щенки — в первую очередь Сыктывкар очистят от этих собак.

Пойманное животное попадет в руки ветеринаров. Больных и агрессивных особей по заключению врача усыпят. А остальных на трое суток направят в пункт временного содержания. Если за это время собаку не найдут законные владельцы, то следующим ее пристанищем станет приют для бездомных собак.