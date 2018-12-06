Взглянем на город по-коми
Модное слово инфраструктура – у всех на слуху, и это неслучайно.
Понятие это относится практически ко всем видам жизнедеятельности. Чем бы мы ни занимались и где бы ни находились, так или иначе именно она обеспечивает нашу жизнь: ходим ли в магазины, посещаем парикмахеров, читаем книги в библиотеках или молимся в церквах, иногда встречаемся на перекрестках, а порой ночуем в гостиницах.
Журнал «КП-Авиа» расскажет, как не потеряться в коми городах и селах и назвать все своими именами.
Между прочим
В коми языке существительные образуются от прилагательных и других существительных с помощью многих суффиксов. Среди них наиболее частотны суффиксы -лун, -тор, -ин (-iн), которые возникли от самостоятельных слов лун ‘день’, тор ‘часть’, ин ‘место’. Существительные с суффиксом -ин (-iн) так же имеют значения ‘место протекания действия’, ‘место с определенной характеристикой’, например: уджавны ‘работать’ уджаланiн ‘место работы’, узьлыны ‘спать’ узьланiн ‘спальня’, сёйны ‘есть’ сёянiн ‘столовая, комната для еды’.
Шмонь (Анекдот)
Название «магазин» все торговые точки Сыктывкара и других городов и районов Коми перевели успешно – на вывесках красуется «вузасянiн». В результате родился забавный анекдот! Дело в том, что многие люди, приезжающие в гости в столицу Коми, поначалу сильно удивляются: «Что это за армянин такой по фамилии Вузасянiн, который скупил все магазины в Сыктывкаре?»
Название «магазин» торговые точки городов и районов Коми перевели успешно – на вывесках красуется «вузасянiн»Фото: из открытых источников
Словарик
Бассейн – вартчанiн
Библиотека – лыддьысянiн
Больница – бурдöданiн
Дискотека – йöктанiн
Остановка – виччысянiн,
сувтланiн
Парикмахерская –
шырсян-кудритчанiн
Переход – улича вуджанiн
Подъезд – керкаö пыранiн
Роддом – кага чужтанiн
Город – кар
Гостиница – туй морт керка
Дом, здание – керка
Перекресток – туй вож
Площадь – изэрд
Пригород – кар берд
Проспект – шöр туй
Рынок – базар
Улица – улича
Церковь – вичко
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