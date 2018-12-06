2018-12-05T17:32:26+03:00
Звезды

Взглянем на город по-­коми

Расскажем, как не потеряться в коми городах и селах и назвать все своими именами
Екатерина ЧЕРНУХА
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Город – карГород – карФото: из открытых источников
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Модное слово инфраструктура – у всех на слуху, и это неслучайно.

Понятие это относится практически ко всем видам жизнедеятельности. Чем бы мы ни занимались и где бы ни находились, так или иначе именно она обеспечивает нашу жизнь: ходим ли в магазины, посещаем парикмахеров, читаем книги в библиотеках или молимся в церквах, иногда встречаемся на перекрестках, а порой ночуем в гостиницах.

Журнал «КП-Авиа» расскажет, как не потеряться в коми городах и селах и назвать все своими именами.

Между прочим

В коми языке существительные образуются от прилагательных и других существительных с помощью многих суффиксов. Среди них наиболее частотны суффиксы -лун, -тор, -ин (-iн), которые возникли от самостоятельных слов лун ‘день’, тор ‘часть’, ин ‘место’. Существительные с суффиксом -ин (-iн) так же имеют значения ‘место протекания действия’, ‘место с определенной характеристикой’, например: уджавны ‘работать’ уджаланiн ‘место работы’, узьлыны ‘спать’ узьланiн ‘спальня’, сёйны ‘есть’ сёянiн ‘столовая, комната для еды’.

Шмонь (Анекдот)

Название «магазин» все торговые точки Сыктывкара и других городов и районов Коми перевели успешно – на вывесках красуется «вузасянiн». В результате родился забавный анекдот! Дело в том, что многие люди, приезжающие в гости в столицу Коми, поначалу сильно удивляются: «Что это за армянин такой по фамилии Вузасянiн, который скупил все магазины в Сыктывкаре?»

Название «магазин» торговые точки городов и районов Коми перевели успешно – на вывесках красуется «вузасянiн» Фото: из открытых источников

Название «магазин» торговые точки городов и районов Коми перевели успешно – на вывесках красуется «вузасянiн»Фото: из открытых источников

Словарик

Бассейн – вартчанiн

Библиотека – лыддьысянiн

Больница – бурдöданiн

Дискотека – йöктанiн

Остановка – виччысянiн,

сувтланiн

Парикмахерская –

шырсян-кудритчанiн

Переход – улича вуджанiн

Подъезд – керкаö пыранiн

Роддом – кага чужтанiн

Город – кар

Гостиница – туй морт керка

Дом, здание – керка

Перекресток – туй вож

Площадь – изэрд

Пригород – кар берд

Проспект – шöр туй

Рынок – базар

Улица – улича

Церковь – вичко

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