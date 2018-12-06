2018-12-06T16:42:49+03:00
Общество

Пропавшую в Сыктывкаре пенсионерку с болезнью Альцгеймера нашли благодаря наблюдательному автомобилисту

Волонтеры благодарят всех, кто помог в розыске пожилой женщины
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Татьяны ОбрезковойФото Татьяны Обрезковой
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Вчера в Сыктывкаре потерялась 72-летняя Галина Михайлова, которая страдает потерей памяти. Волонтеры мобилизовались и нашли пенсионерку за несколько часов по горячим следам. О ходе поисков сообщают на форуме волонтеры группы «Лиза Алерт».

5 декабря, около 12.00, в районе сыктывкарского ЦУМа потерялась пожилая сыктывкарка. Как сообщили ее родные, бабушка не помнит свои имя и адрес, так как страдает болезнью Альцгеймера. Сразу после новости о пропаже волонтеры начали активную розыскную деятельность: прочесывали близлежащие магазины, опрашивали людей, просматривали камеры видеонаблюдения с разных учреждений, расклеивали ориентировки, предупреждали кондукторов в автобусах. Особенно добровольцам помогли люди, которые содействовали розыску, и организации, где без лишних слов допускали к просмотру камер.

- Некоторые отказывали в просмотре и требовали принести запрос из полиции. Тогда мы подключали дежурного участкового. Отдельное спасибо участковому ОВД за оперативность, - подытожили волонтеры.

Ближе к 15:30 стали приходить сообщения о том, что бабушку видели у магазина «Детский мир» и у «Дома Быта». Добровольцы начали обрабатывать информацию, но положительных результатов она не принесла.

- В 16:11 позвонили родственники со словами, что похожую бабушку на улице Колхозной увидел молодой человек из окна машины. Он остановился и придержал пенсионерку. Через 8 минут мы были на месте с другом семьи Николаем, который подтвердил, что это наша бабушка. Галину Александровну мы пересадили к себе в машину и привезли к родным по месту проживания. Всем неравнодушным огромное спасибо! - поблагодарили волонтеры.

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