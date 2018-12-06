«Я понял, что от диеты зависит моя жизнь»: Виталий Микушев рассказал, как живет с целиакией

Виталий Микушев, в отличие от других участников проекта «Может быть по-другому», узнал о своем диагнозе целиакии — уже будучи взрослым. Но болезнь его не остановила. Виталий не только работает — у него в активе есть несколько разнонаправленных хобби: занятия живописью и музыкой, исследование биологии и истории Англии, интеллектуальные игры. Он рассказал, как борется с болезнью и другими ограничениями с помощью увлечений.

ЖИЗНЬ С БОЛЕЗНЬЮ

Страдающие от целиакии люди не могут есть продукты, содержащие белок пшеницы и некоторых других злаков; попадание запрещенной еды в организм приводит к тому, что любая другая пища перестает усваиваться и человек бесконтрольно худеет.

— С целиакией жить непросто: нужно либо постоянно еду возить с собой, либо узнавать, что и где покупать. В Сыктывкаре выбор безглютеновых продуктов очень маленький и они очень дорогие. Небольшая коробочка печенья стоит больше 150 рублей, полкило макарон - больше 200 рублей, — привел пример Виталий Микушев.

Наш герой узнал о своей болезни в 32 года. Но ещё до этого целиакия давала о себе знать: сыктывкарец, несмотря на хороший аппетит, сильно худел. Известие заставило мужчину сесть на жесткую диету:

— Все лечение состоит в специализированной диете и приеме ферментов. Сейчас соблазнов съесть что-нибудь запретное у меня нет. Хотя, до того, как мне поставили диагноз, я очень любил пирожки-пирожные, съедал просто десятками. Но тренировать волю не пришлось: я просто понял, что от диеты зависит моя жизнь.

Виталий любит рисоватьФото: Дарья ЮДИНА

ПЕВЕЦ, КОПИРАЙТЕР, ДИЗАЙНЕР…

Для Виталия Микушева болезнь не стала поводом для ухода в раковину, наоборот — именно в зрелом возрасте мужчина начал бороться со своими комплексами с помощью новых хобби. Он ухитряется совмещать все свои увлечения с работой: заведует сайтом и соцсетями Коми ВОИ и иногда исполняет обязанности дизайнера. До этого Виталий успел поработать программистом и копирайтером.

Кстати, первым серьезным увлечением сыктывкарца было писательство:

— Сначала я хотел стать писателем: написал несколько повестей и рассказов. Один даже попал в глянцевый журнал «Фантом», был такой в начале 2000-х годов. Потом меня увлёк «Dozor» (игра по городскому ориентированию с головоломками и элементами экстрима). Причём мне больше нравилось писать сценарии и придумывать задания, чем играть. После начал играть в местной лиге ЧГК. Также я пробовал себя в телевизионных играх: участвовал в «Слабом звене» и в «Кто хочет стать миллионером», когда там ещё снимались простые люди. В прошлом году попал в «Свою игру». Правда, не победил — мне попались опытные противники с более быстрой реакцией. Но не жалею. Масса впечатлений. Недавно опять подал заявку.

Кроме живописи у Виталия много других увлеченийФото: Дарья ЮДИНА

Кроме того, с юности Виталий пишет стихи. В прошлом году занял первое место на межрегиональном конкурсе литературного творчества «Стихия Пегаса» в Оренбурге. Также Виталию интересна история Англии:

— Англия меня интересовала с детства. Наверное, благодаря «Алисе в стране Чудес» и Шерлоку Холмсу. Я могу перечислить всех королей, начиная с Вильгельма Завоевателя с краткой историей каждого.

Сейчас же из числа его хобби на первое место вышли рисование и пение. В центре внимания Виталия-художника — животные разной степени экзотичности и деревья, которые он рисует «похожими на климтовские». Его работы кажутся немного наивными, но в хорошем смысле — в них очень много тепла и яркого света, а также сказочности. Техники сыктывкарец использует разные: рисование гуашью, акварель, зентангл (особая медитативная техника).

Это хобби идет в плотной связке с двумя другими — историей искусства и биологией. Так, животные Новой Зеландии и Австралии, про которых Виталий рассказывает в постах на своей странице в «ВКонтакте», часто расцветают на его рисунках. А вот увлечение пением началось с «разговора» с собственным телом:

— В мечтах видел себя, поющим на сцене. Но думал, что в этой жизни свое желание никогда не осуществлю, потому что мешали комплексы и страхи. Но в какой-то момент понял, что все наши не прожитые впечатления сказываются на здоровье. Каждый год к целиакии добавлялись новые болячки астма, например. Понял, что организм хочет мне сказать, что нельзя всю жизнь прожить забитым зверьком. Ещё помогла фраза известной советской актрисы о том, что когда она выходит на сцену, у неё перестает болеть спина. Потому что болит у актрисы, а не у героини. И мне это высказывание запало в душу. Понял — мне нужно придумать себя заново. Новый образ. Новую роль. И это сработало.

Он использует разные техники живописиФото: Дарья ЮДИНА

Сыктывкарец рассказал, как пришел к музыке:

— Петь я начал уже в Коми ВОИ. Каждый год здесь проводится конкурс бардовской песни. Я решил участвовать и написал стихи к нескольким песням. Тогда получил второе место, как автор стихов, хотя пел ужасно: не попадал в ноты, дрожали ноги, я обнял микрофон, не зная, куда девать руки. К гала-концерту меня не допустили. В этом году решил, что не буду позориться и пойду учиться. Так я попал в студию «Поющий Север», к Евгению Гаврилову.

С тех пор Виталий Микушев успел занять первое место в номинации «Автор стихов» на межрегиональном конкурсе бардовской песни, спеть на гала-концерте, стать победителем конкурса «Звени и пой, моя гитара!» в номинации «Автор-исполнитель», поучаствовать в конкурсах «Песни Победы», «Радуга талантов» и многих других. Он хочет и дальше развивать свои вокальные способности, поэтому и попросил «Комсомолку» о соответствующем мастер-классе. Кто же стал наставником Виталия на мастер-классе? Это вы узнаете уже завтра…

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