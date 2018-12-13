Сыктывкарская активистка добилась отмены комиссии при оплате услуг ЖКХ

Известная сыктывкарская общественница Татьяна Иванова объявила войну управляющей компании, на обслуживании которой находится ее дом. Активистка категорически не согласна с тем, что ей приходится платить комиссионный сбор при оплате услуг ЖКХ.

Дом отнесен к ООО "Управляющая компания", коммунальщики ежемесячно направляют счета-квитанции на оплату коммунальных услуг. Но гражданам приходится платить не только за услуги ЖКХ, которые, к слову, сейчас стоят достаточно дорого. Расходы приумножаются за счет комиссионых сборов.

- Нам не предоставили возможность оплачивать квитанции напрямую, то есть непосредственно управляющей компании. А в банках и в почтовых отделениях приходится платить комиссию. Конечно, это деньги небольшие, но за год может накомиться приличная сумма, - рассказала "КП в Коми" Татьяна Иванова.

Активистка пыталась выстроить диалог с руководством "Управляющей компании", но безрезультатно. На заявление Татьяны Ивановой представители ООО прислали ей письмо с подробным объяснением законности взымания комиссии. Следующим шагом горожанки стало обращение в прокуратуру Коми, надзорный орган перенеправил заявление Татьяны Ивановой в региональное управление Роспотребнадзора. После проверки специалисты Роспотребнадзора признали, что в действиях УК нарушаются права потребителей и подали жалобу в Арбитражный суд Республики Коми.

- В судебном порядке был доказан факт незаконного взымания комиссий. Суд потребовал устранить нарушение и оштрафовал "Управляющую компанию" на 30 тысяч рублей, - сообщила об итогах разбирательств в суде Татьяна Иванова.

В ближайшее время ООО "Управляющая компания" ждет очередной суд, но теперь уже по перерасчету.