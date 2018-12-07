«KomiExpoTravel» и «Кот в сапогах»: куда отправиться отдохнуть на выходных в Сыктывкаре

Сыктывкар уже предвкушает Новый год, но до праздника ещё три недели и, чтобы не растерять ёлочно-гирляндное настроение, заряжаемся энергией от выходных. В нашей подборке: гитарная поэзия, книга Сальвадора Дали и интеллигентная коза.

Вечер гитарной поэзии пройдет в Национальной библиотеке

ЧТО: Хотите услышать, какие песни поет наша северная земля? Тогда приходите на концерт гитарной поэзии. Там выступят Владислав Можайкин, Вячеслав Кушнир, Ольга Шалаева и другие авторы-исполнители республики.

ГДЕ: Национальная библиотека Коми.

КОГДА: 9 декабря, в 14 часов.

Фото: Архив "КП"

ЧТО: В Национальную галерею РК приехали рукописные книги, созданные художниками. Среди экспонатов — акварельная «Божественная комедия», иллюстрированная Сальвадором Дали. Кстати, эксцентричный художник признавался, что ни разу не читал книгу Данте. Проверите, лукавил ли известный мастер красок?

ГДЕ: Национальная галерея РК.

КОГДА: Все выходные, с 10 до 18 часов.

Посетители выставки смогут попробовать 11 сортов сыра

ЧТО: Зеленые куриные яйца и интеллигентную козу можно будет увидеть на «KomiExpoTravel». Участники выставки, приехавшие со всей республики, покажут лучшее из того, что могут предложить. Так, из Емвы прибудет мини-зоопарк, главной героиней которого будет умная коза Майка. Из Пажги привезут 11 сортов сыра и пасхальную чудо-несушку (она-то и несет зеленые яйца), а Иван Борисов из Усть-Цильмы поможет гостям спланировать крутой летний отдых. Один из туров Борисова предполагает поиск клада, который спрятали у притока Пижмы купцы-староверы.

Кроме того в программе «KomiExpoTravel» — показ этноколлекции, вкусные мастер-классы с дегустацией и розыгрыш призов. Не пропустите, есть возможность выиграть суперприз — вертолетное путешествие на плато Маньпупунер.

ГДЕ: ТРЦ «Июнь».

КОГДА: 8 декабря — с 10 до 18 часов, 9 декабря — с 10 до 16 часов.

ЧТО: В воскресенье состоится благотворительный вечер памяти поэта Игоря Худолея. Братья по перу хотят собрать средства на издание сборника его стихов. В этот вечер выступят поэты проекта «Poetry Box», Елена Сальникова, Валентина Цой-Хари. За музыкальный вкус вечера будут отвечать Олег Ветошев, Леонид Панфиловский и Вячеслав Целинский.

ГДЕ: Лофт «Чаща».

КОГДА: 9 декабря, в 18 часов.

Фото с сайта Театра оперы и балета

ЧТО: В пятницу артисты Театра оперы и балета уступят сцену юным дарованиям Коми. Поддерживать будущих музыкальных мэтров вместе с оркестром будет Азат Максутов. В воскресенье детская репертуарная линия продолжится «Котом в сапогах». Ваш малыш не будет капризничать в театре: легкий и недолгий, но поучительный мюзикл не заставит никого зевать.

ГДЕ: Театр оперы и балета.

КОГДА: «Таланты XXI века» — 7 декабря в 18.30, «Кот в сапогах» — 9 декабря в 11 часов.

Эстрадно-джазовый ансамбль покажет сыктывкарцам премьерный концерт

ЧТО: А в понедельник, 10 декабря, готовим себя к «Версальским удовольствиям» и к роскоши барокко. Старинная музыка в безупречном исполнении — среди исполнителей сплошь лауреаты международных конкурсов. Вкусить «Версальских удовольствий» можно будет 10 декабря в 18.30 часов, билеты — по ссылке.

ГДЕ: Театр оперы и балета

КОГДА: 10 декабря, 19.30 - ансамбль «Barocco Concertato», концерт "Версальские удовольствия".

12 декабря на сцене Коми республиканской филармонии 0 концерт эстрадно-джазового ансамбля под руководством Владимира Расторгуева и солистки филармонии Ксении Татарниковой. Концерт «Снег на ресницах» станет первым сольным выступлением коллектива.Фото: Предоставлено "Комсомолке"

ЧТО: 12 декабря можно будет наслаждаться миксом рок-н-ролла, мексиканской мамбы, современной поп-музыки — эстрадно-джазовый ансамбль Коми филармонии подарит сыктывкарцам премьеру «Снег на ресницах». Руководить действом будет Владимир Расторгуев, солировать — Ксения Татарникова.

ГДЕ: Коми республиканская филармония

КОГДА: 12 декабря, 18.30 - концерт "Снег на ресницах"