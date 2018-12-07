«Надоела уже эта показуха!» - воркутинцы просят перенести оленьи бега из центра города

Каждый год в Воркуте в честь дня рождения города проходят оленьи бега. Трассой для соревнований служит улица Ленина. Однако некоторые жители города устали от транспортного коллапса, который возникает из-за проведения массовых гуляний. Свое возмущение они стали высказывать прямо на странице мэра города Игоря Гурьева в «ВКонтакте».

- Надоела уже эта показуха! На праздник пришло полтора человека, а мучился весь город почти 10 дней из-за двухчасового веселья, - пишет в соцсетях воркутинец Сергей Савенко.

- А как насчет нагребания гор снега, а потом его вывоз из-за пары часов скачек. В это время техника могла бы чистить улицы и дворы после пурги, а не перемещать снег впустую туда-сюда, - считает Артем Сергеев.

- Если туда придут 2% жителей и праздник угаснет, значит ровно стольким людям он и нужен. Ничто не мешает людям добираться до Усы в праздник и штурмовать у черта на куличках переулок Деповский, - выразил свою точку зрения Сергей Кронштатов.

В связи с волной недовольств градоначальник провел публичный опрос у себя на странице. Большинство воркутинцев считают, что проводить гонки нужно, но не на улице Ленина - 744 голоса. 628 человек уверены, что традицию нужно продолжить и не менять место празднеств. 303 человека выступают за то, что бы гонки вообще отменили.

В пресс-службе администрации Воркуты «КП-Коми» пояснили, что подобные жалобы горожан поступают каждый год. Мэрия города прислушается к ним, однако окончательное решение будет принято только в следующем году.

- Нужно учесть не только мнение в соцсети, но и выслушать представителей общественного совета, депутатов. И уже после этого выносить как-либо решение, - считает руководство Воркуты.

Кроме того, перенос гонок чреват последствиями. Во-первых, центральная улица города удобно расположена. Если ее перекрывать, то в других частях города все равно возникнут транспортные проблемы. Во-вторых, улица должна быть широкой, а другой такой улицы в Воркуте нет. В-третьих, праздник проводится для гостей и самих воркутинцев, которым будет некомфортно добираться до других частей города. Задумаются в мэрии и над изменением формата праздника. Возможно, в следующем году добавится парад коммунальной техники и шоу сноубордистов.

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