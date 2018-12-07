2018-12-07T15:33:24+03:00
Общество

Под Сыктывкаром КамАЗ летел на красный сигнал светофора и врезался в «Ниву»

Светофор на этом участке дороги поставили вчера
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Константина Кетова, Автотема 11Фото Константина Кетова, Автотема 11
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Под Сыктывкаром на перекрестке при выезде из Выльгорта на главную дорогу КамАЗ ехал на красный сигнал светофора и врезался в «Ниву».

Как сообщает ГИБДД по Коми, ДТП произошло сегодня, 7 декабря, около 9:20. По предварительным данным, водитель КамАЗа 1957 года рождения ехал на красный сигнал светофора и врезался в ВАЗ-2121 («Нива»).

В ДТП пострадал водитель «Нивы». Мужчину 1958 года рождения с травмами различной степени тяжести госпитализировали в больницу. У водителя КамАЗа стаж вождения — 43 года, а у водителя «Нивы» - 18 лет.

Известно, что светофор на этом участке дороги поставили только вчера, 6 декабря. Многие автолюбители не успели к нему привыкнуть: они светофор не замечают и проезжают мимо, не останавливаясь.

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Фото Константина Кетова, Автотема 11

Фото Константина Кетова, Автотема 11

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