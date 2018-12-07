2018-12-07T17:12:18+03:00
Общество

Сыктывкар будет под колпаком: в столице Коми установят 226 камер видеонаблюдения

На центральных улицах города уже начался монтаж нового оборудования
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото Николая Бута, Автотема11Фото Николая Бута, Автотема11
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На центральных улицах Сыктывкара в скором времени установят 226 средств видеонаблюдения. В мэрии «Комсомольской правде в Коми» подтвердили, что монтаж идет полным ходом.

В конце ноября бдительные сыктывкарские автолюбители заметили, что на пересечении ключевых улиц столицы Коми установили новые столбы. Горожане две недели сообщали, что конструкции качаются на ветру даже при отсутствии ветра. А водители сделали вывод, что их установили, чтобы повесить новые камеры.

В мэрии предположения автомобилистов подтвердили. В Сыктывкаре в ближайшее время установят 18 средств фотовидеофиксации, 226 — видеонаблюдения и 25 объектов региональной автоматизированной системы централизованного оповещения. Все это - в рамках проекта «Безопасный город»

- Это аппаратно-программный комплекс. Он включает в себя системы автоматизации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, муниципальных служб различных направлений, системы приема и обработки сообщений, системы обеспечения вызова экстренных и других служб различных направлений деятельности, системы мониторинга, прогнозирования, оповещения и управления всеми видами рисков и угроз, - отметили в Управлении информации администрации столицы Коми.

Как сообщают специалисты мэрии, проект позволит повысить уровень дорожной безопасности в столице Коми. В том числе, усилить антитеррористическую защищенность города и повысить оперативность работы правоохранительных органов.

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Столб колышется Сыктывкар Автотема11.

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