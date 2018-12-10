2018-12-10T10:35:04+03:00
Общество

Сопромат на лету: технари больше всех любят «качать» в интернете

Как выглядит мобильный портрет современного студента вуза по данным аналитиков «МегаФона»
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В среднем на одного студента Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) приходится 7 ГБ трафика ежемесячно. Этого объема хватит, например, чтобы 80 тысяч раз загрузить на смартфон справочник по сопромату.В среднем на одного студента Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) приходится 7 ГБ трафика ежемесячно. Этого объема хватит, например, чтобы 80 тысяч раз загрузить на смартфон справочник по сопромату.
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Пользуется быстрым 4G интернетом, смартфоном Android, загружает 7 ГБ трафика в месяц и регулярно звонит родным. Так выглядит мобильный портрет современного студента по данным аналитиков «МегаФона», изучивших нагрузку на базовые станции в районе вузов с начала осени. Самые быстрые – будущие учителя, самые качающие – технари.

«Говорят, скажи мне, кто твой друг – и я скажу, кто ты. У нас появилась своя версия этой пословицы: скажи, на кого ты учишься – и я пойму, насколько ты зависим от смартфона. С начала года студенты Коми скачали в 2 раза больше интернет-трафика, чем за аналогичный период прошлого года. Для того, чтобы они могли летать в сети, мы обеспечили надежным 4G-покрытием практически всю территорию высших учебных заведений региона», – отметил технический руководитель «МегаФона» в Республике Коми Евгений Бузулуцкий.

Мгновенно получать информацию больше всех любят те, кто выбрал профессию преподавателя. Осенью учащиеся педагогического университета поставили рекорд – почти 80% всего трафика они загрузили через скоростную сеть 4G.

Самыми качающими студентами Республики Коми стали будущие технари. В среднем на одного студента Ухтинского государственного технического университета (УГТУ) приходится 7 ГБ трафика ежемесячно. Этого объема хватит, например, чтобы 80 тысяч раз загрузить на смартфон справочник по сопромату.

«Руководство по теоретической механике, которое помещается в кармане – раньше студенты технических специальностей о таком даже не мечтали, — комментирует врио ректора УГТУ Дмитрий Беляев. – Студенты и преподаватели нашего вуза всегда были лидерами в информационно-технологической сфере, и остаются таковыми сегодня. Мы благодарны «МегаФону» за поддержку стартапов цифрового развития УГТУ, а также за конструктивное социальное партнёрство по ряду образовательных и волонтёрских проектов и программ».

Далее в рейтинге интернет-активности вузов разместились Сыктывкарский государственный университет им. Питирима Сорокина (СГУ) и Педагогический институт Сыктывкарского государственного университета (ПИСГУ), Сыктывкарский лесной институт (СЛИ), Кировская государственная медицинская академия (КГМА).

Быстро загружать видео, совершать видеозвонки помогает 4G интернет «МегаФона». В этом году он был признан самым быстрым среди операторов по результатам замеров компании Ookla – разработчика приложения SpeedTest.

Помимо интернет-активности молодежь также не забывает звонить родным по телефону. Чаще других это делают учащиеся Сыктывкарского государственного университета (СГУ) и Кировской государственной медицинской академии (КГМА).

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