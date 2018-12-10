Поисковики Кубани ищут в Коми родственников героического летчика

Под Новороссийском поисковики нашли останки советского самолета И-153 «Чайка», который пилотировал житель Коми Аркадий Михайлович Лодвиков. Оказалось, что советского летчика сбили, но он выжил, прошел всю войну и осел в северном крае. Поисковики ищут родственников пилота, чтобы передать им фрагмент его боевой машины - «Чайки».

Поисковый отряд «Кубанский плацдарм» ищет хозяина боевой машины, которая с 1943 года значится не вернувшейся с задания. Поскольку парашютной системы и останков пилота вблизи находки не оказалось, были все основания полагать, что летчик катапультировался и остался жив. Имя последнего пилота в архивах не значилось, поэтому поисковикам пришлось проделать большую работу, чтобы установить его личность.

Оказалось, что «Чайкой» управлял Аркадий Лодвиков. В 70-90-х жил в Усинске, работал на предприятии СУ-17. Как сообщает «Усинск. Новости», в середине 90-х он вернулся на свою малую родину в Татарстан. Информации о дальнейшей его судьбе пока найти не удалось. Поисковики надеются отыскать детей или внуков советского летчика, чтобы передать им героическую историю их предка и один из фрагментов его боевой машины - «Чайки», сбитой врагами в бою у Черного моря.

Но поисковики смогли восстановить события вылета, когда боевая машина Лодвигова была сбита над Черным морем. О военном прошлом героя рассказал однополчанин Карапет Саркисян, тоже житель Республики Коми:

- 17 апреля 1943 года немцы провели операцию «Нептун» по уничтожению советских десантников на Малой Земле. В ней участвовало больше тысячи фашистских самолетов. Отпор им дали военные 611-ого Истребительного авиационного полка, в который входила и найденная «Чайка». В тот же день в указанном районе при выполнении боевого задания ранение получил летчик Аркадий Лодвиков. Его сбили во время штурма вражеских позиций в боях за Малую землю, в районе Мысхако. На парашюте лётчик приземлился на переднем крае, прикрыли его огнём наши десантники. Попал наш герой в госпиталь, но, не долечившись, упросил его отпустить, обещая, что долечится у себя в полку. Весной 1943 года полк стал летать на новых истребителях «Як-1». С июня по октябрь 1943 года Аркадий Лодвиков совершил 128 боевых вылетов, провёл 43 воздушных боя, сбил три «мессера». Командование отметило подвиги молодого лётчика тремя орденами, - рассказал фронтовик.

Поиски продолжаются и если кому-то что-либо известно о его семье, пожалуйста, сообщите через контакты проекта поисковиков «Кубанский плацдарм»: +7 918 000 111 2, kubanplazdarm@gmail.com