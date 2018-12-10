Путешествие в полуночные земли: что делать в заполярном Мурманске зимой

Календарное начало зимы журналисты и блогеры Северо-Запада встретили на 69-ой параллели. Мурманск готовился 2 декабря погрузиться на 40 дней в полярную ночь, но перед этим принимал гостей «Северного характера».

Именно так называется международный кинофестиваль, на который приезжают участники из Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, Нидерландов и России. С 2008 года он служит для заполярного города и визитной карточкой, и туристическим магнитом, но для самих россиян кинофестиваль практически неизвестен. Исправить эту несправедливость решил «Сбербанк», став информационным спонсором «Северного характера» и пригласив для его освещения на три дня журналистов и блогеров из разных городов Северо-Западного региона.

Афиши по всему Мурманску приглашали на открытые показы международного кинофестиваля "Северный характер"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В самую черную-черную ночь

Предчувствие морского города начинается уже в самолете, где часть пассажиров одета в черные бушлаты с фирменными нашивками. А сам заполярный Мурманск вместо солнца встречает свинцовым небом и сумерками – переходящими не то из утра в день, не то изо дня в ночь. До отеля ехать километров 20 – ближе ровного места для строительства аэропорта не нашлось, поскольку город почти вплотную окружен гранитными сопками. Так что водитель, привыкший возить экскурсии, всю дорогу сыплет любопытными фактами:

- Через наш город Керенский бежал на запад, переодевшись в женский наряд… Здесь о чем бы ни шла речь, постоянно будут добавлять самый-самый. В Мурманске самый северный в России «Макдональдс», самое северное колесо обозрения, самый большой торговый центр за Полярным кругом… Как вы думаете, что в этом новом и роскошном здании? Нет, не вуз и не мэрия. Здание ФСБ! Мурманск же - портовый город, где к тому же прописаны атомные ледоколы... Когда будет ехать по мосту через Кольский залив, то, если повернете направо, за 3 часа доберетесь до Норвегии, а налево через 3,5 часа будет финская граница…

Для утоления "цветового голода" заполярных жителей дома Мурманска раскрашены яркими краскамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

И хотя вокруг вся природа под стать названию кинофестиваля говорила о суровой природе Мурманской области – и глыбы гранита, и бесконечные снега, и тучи, что задеваешь головой – все равно возникало ощущение, что ты попал в какое-то иное Заполярье. Здесь в отличие от Воркуты, расположенной чуть южнее – на 67 параллели, дорогу сопровождают пусть и худые, но ели, а в самом Мурманске нет ощущения пустынной тундры, поскольку повсюду растут деревья. Близость к Баренцевому морю, куда заходит теплое течение Гольфстрима, создает благоприятный микроклимат, отчего в Мурманске никогда не бывает морозов ниже 25 градусов, а дети даже не знакомы с актированными днями.

Кино под открытым небом

Кинофестиваль «Северный характер» начался отнюдь не с теплого зала, а, словно в оправдание своего названия, с открытия… уличного кинотеатра (самого северного, конечно). Только представьте на минуту – полярная ночь, вокруг снег, подсвеченные иллюминацией аллеи парка и, будто игнорируя все это, перед большим белым экраном уютно расставлены скамьи для зрителей.

В течение нескольких дней мурманчане могли вечерами, пробегая по своим делам, остановиться в сквере минут на 20 и оценить фестивальные короткометражки и мультфильмы. Впрочем, развешанные по всему городу афиши зазывали жителей на открытые показы в привычные кинотеатры, так что оставалось только сокрушаться, что невозможно повсюду успеть. И тогда впервые возникла мысль – что сюда стоит непременно вернуться через год, чтобы посмотреть все киноленты.

Фильм "Амбивалентность", где одну из главных ролей сыграл молодой актер Егор Морозов, можно будет на широком экране в марте 2019 годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но одна полнометражная лента, открывающая фестиваль, точно была включена в нашу программу - картина российского режиссера Антона Бильжбо «Амбивалентность». Ее герои– два противоположных по темпераменту друга, аспиранта-психиатра. Один – интеллигентный юноша, другой – экспериментатор и вечный нарушитель спокойствия. Только вот объект внимания, за который они воюют, у них общий. Но для одного Катерина Сергеевна – мама, а для другого - любовница. Эта патовая ситуация расщепляет сознание ее участников, превращая их самих в пациентов, которым никто не может помочь. Картину вряд ли назовешь знаковой для российского кинематографа, но сильную игру молодых актеров и драматический сюжет вскоре каждый сможет оценить сам. 21 марта 2019 года «Амбивалентность» выйдет на широкий экран.

Дети северного сияния

Не стоит считать, что, если Мурманск фактически на полгода погружен во тьму и кроме как на международный фестиваль «Северный характер», то сюда незачем ехать зимой. Напротив, именно снега и морозы привлекают на Кольский полуостров, опять же самых-самых, нестандартных туристов.

После фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева запустение в рыбацкой деревне Териберка и суровая природа берега Баренцева моря заинтересовала и других кинематографистовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В погоне за северным сиянием сюда приезжают не только россияне, но и вездесущие китайцы. Южный народ, в чьих широтах не бывает такого явления, отчего-то искренне поверил в легенду и заглотил чью-то маркетинговую приманку. Мол, если под сполохами северного сияния зачать ребенка, то он родится невероятно красивым и богатым. Предприимчивые финны давно обустроили для любовных свиданий домики со стеклянными куполами. А недавно и мурманские предприниматели стали делать на этом бизнес, и по трассе, ведущей к берегу Баренцева моря, можно увидеть подобные стеклянные шатры. Романтическая ночь с северным сиянием над головой обойдется в 20 тысяч рублей.

Еще одна туристическая мекка Мурманской области – горы Хибины. Особенно сюда съезжаются любители горных лыж по весне, когда дни становятся длинее, а над горизонтом чаще светит солнце. А высокопоставленные чиновники-горнолыжники, когда уже сошел снег на Красной поляне в Сочи, а желание экстрима еще не исчерпано, своими внезапными визитами устраивают переполох в городе Кировске, лежащего у подножия гор.

Но поскольку северного сияния по графику не включишь, а Хибинами заинтересовались прежде всего кинематографисты, присматривающие локации для съемок, то журналистов и блогеров "Сбербанк" постарался удивить встречей с настоящей шаманкой. После залитого огнями Мурманска, глядя на погруженную во мрак саамскую деревню, понимаешь, что она похоже и не стремится к цивилизации, а, наоборот, хочет остаться в прошлом.

Шаманка по имени Светлана провела для блогеров обряд на удачуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В саамском жилище - веже, снизу доверху обитом оленьими шкурами, в центре полыхает костер. К обряду на удачу шаманка Светлана просит отнестись всерьез и представить зверя или птицу, которая поможет исполнить желание. Усталость после перелетов и мерные удары в бубны, кажется, делают свое дело и перед глазами начинает что-то мерещиться. А вот, чтобы проверить шаманскую магию в действии, придется еще подождать. Как предупреждает Светлана, исполнение задуманного зависит и от самого человека.

Шаманка Светлана из саамской деревни рассказывает о значении оленей для их народа .

Шаманка щедро угощает гостей пирогами с брусникой, поит чаем из ягеля, брусники и других трав тундры. И игриво сообщает, что вообще-то по саамским традициям ей полагалось бы иметь как минимум двух мужей: "Представьте, муж ушел на рыбалку, охоту, а кто за него дома останется? Женщине одной в тундре не выжить. А тут как раз второй есть". Впрочем, шаманка-саами все-таки не решается ослушаться своего русского мужа и ведет хозяйство лишь с ним вдвоем.

Туристов заманивают в саамскую деревню обрядами шаманов и возможностью пообщаться с оленямиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По следам "Левиафана"

Жизнь порой выкидывает такие коленца, что никаким сценаристам и в голову не придет. Умирающая рыбацкая деревня на берегу Баренцева моря лет пять назад грозила исчезнуть с карты. Но после съемок в 2014 году в Терибереке (ударение, кстати, на втором слоге) Андреем Звягинцевем фильма "Левиафан" она стала едва ли самым популярным местом Мурманской области. Впрочем, местные жители, до 2010 года жившие в закрытой и приграничной территории, не очень-то рады такому вниманию. Да и сам фильм Звягинцева, где они принимали участие в съемках, приняли с обидой, поскольку посчитали его документальным.

Бывший рыбачий поселок с 600 жителями, для которых нет работы, сейчас по-прежнему хотят закрыть и переселяют людей поближе к благам цивилизации чуть ли не насильно. Но те дорожат своим захолустьем, заброшенностью и уединенностью. Но с каждым годом уединиться, даже на краю земли у Баренцева моря, оказывается сложнее. Для туристов здесь построили несколько отелей, открыли ресторан, кайтингисты обустроили себе гостиницу и школу для обучения. А узнаваемые просторы Кольского залива начинают мелькать и в рекламных роликах, и в клипах, и в новых фильмах.

На полуразвалившемся доме в Териберке норвежский художник нарисовал иероглиф, обозначающий тепло и уютФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Впрочем, небольшой поселок в 120 км от Мурманска в действительности не столь доступен. Дорогу зимой заметает так, что гости могут застрять на берегу на несколько дней, а когда к ним прорубят снежный тоннель, высота сугробов будет 6-8 метров. Гиды взахлеб делятся историями, как заточенные в Териберке иностранные туристы пропускали рейсы на самолеты, и приглашают приезжать на белые ночи летом и осенью на богатую красками и ягодами тундру.

Но так и не увиденное северное сияние, и грядущие премьеры кинофестиваля "Северный характер" даже жителя Коми убеждают - чтобы узнать истинный Мурманск, сюда нужно ехать исключительно зимой.