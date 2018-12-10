Путешествие в полуночные земли: что делать в заполярном Мурманске зимой

Календарное начало зимы журналисты и блогеры Северо-Запада встретили на 69-ой параллели. Мурманск готовился 2 декабря погрузиться на 40 дней в полярную ночь, но перед этим принимал гостей «Северного характера».

Именно так называется международный кинофестиваль, на который приезжают участники из Норвегии, Финляндии, Швеции, Исландии, Нидерландов и России. С 2008 года он служит для заполярного города и визитной карточкой, и туристическим магнитом, но для самих россиян кинофестиваль практически неизвестен. Исправить эту несправедливость решил «Сбербанк», став информационным спонсором «Северного характера» и пригласив для его освещения на три дня журналистов и блогеров из разных городов Северо-Западного региона.

Афиши по всему Мурманску приглашали на открытые показы международного кинофестиваля "Северный характер"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В самую черную-черную ночь

Предчувствие морского города начинается уже в самолете, где часть пассажиров одета в черные бушлаты с фирменными нашивками. А сам заполярный Мурманск вместо солнца встречает свинцовым небом и сумерками – переходящими не то из утра в день, не то изо дня в ночь. До отеля ехать километров 20 – ближе ровного места для строительства аэропорта не нашлось, поскольку город почти вплотную окружен гранитными сопками. Так что водитель, привыкший возить экскурсии, всю дорогу сыплет любопытными фактами:

- Через наш город Керенский бежал на запад, переодевшись в женский наряд… Здесь о чем бы ни шла речь, постоянно будут добавлять самый-самый. В Мурманске самый северный в России «Макдональдс», самое северное колесо обозрения, самый большой торговый центр за Полярным кругом… Как вы думаете, что в этом новом и величественном здании? Нет, не вуз и не мэрия. Здание ФСБ! Мурманск же - портовый город, где к тому же прописаны атомные ледоколы... Когда будет ехать по мосту через Кольский залив, то, если повернете направо, за 3 часа доберетесь до Норвегии, а налево через 3,5 часа будет финская граница…

Для утоления "цветового голода" заполярных жителей дома Мурманска раскрашены яркими краскамиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

И хотя вокруг вся природа под стать названию кинофестиваля говорила о суровой природе Мурманской области – и глыбы гранита, и бесконечные снега, и тучи, что задеваешь головой – все равно возникало ощущение, что ты попал в какое-то иное Заполярье. Здесь в отличие от Воркуты, расположенной чуть южнее – на 67 параллели, дорогу сопровождают пусть и худые, но ели, а в самом Мурманске нет ощущения пустынной тундры, поскольку повсюду растут деревья. Близость к Баренцевому морю, куда заходит теплое течение Гольфстрима, создает благоприятный микроклимат, отчего в Мурманске никогда не бывает морозов ниже 25 градусов, а дети даже не знакомы с актированными днями.

Кино под открытым небом

Кинофестиваль «Северный характер» начался отнюдь не с теплого зала, а, словно в оправдание своего названия, с открытия… уличного кинотеатра (самого северного, разумеется). Только представьте на минуту – полярная ночь, вокруг снег, подсвеченные иллюминацией аллеи парка и, будто игнорируя все это, перед большим белым экраном уютно расставлены скамьи для зрителей.

В течение нескольких дней мурманчане могли вечерами, пробегая по своим делам, остановиться в сквере минут на 20 и оценить фестивальные короткометражки и мультфильмы. Впрочем, развешанные по всему городу афиши зазывали жителей на открытые показы в привычные кинотеатры, так что оставалось только сокрушаться, что невозможно повсюду успеть. И тогда впервые пронзила мысль – что сюда стоит непременно вернуться через год, чтобы посмотреть все киноленты.

Фильм "Амбивалентность", где одну из главных ролей сыграл молодой актер Егор Морозов, можно будет на широком экране в марте 2019 годаФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но одна полнометражная лента, открывающая фестиваль, точно была включена в нашу программу - картина российского режиссера Антона Бильжо «Амбивалентность». Ее герои– два противоположных по темпераменту друга, аспиранта-психиатра. Один – интеллигентный юноша, другой – экспериментатор и вечный нарушитель спокойствия. Только вот объект внимания, за который они воюют, у них общий. Но для одного Катерина Сергеевна – мама, а для другого - любовница. Эта патовая ситуация расщепляет сознание ее участников, превращая их самих в пациентов, которым никто не может помочь. Картину вряд ли назовешь знаковой для российского кинематографа, но сильную игру молодых актеров и драматический сюжет вскоре каждый сможет оценить сам. 21 марта 2019 года «Амбивалентность» выйдет на широкий экран.

Шикарным бонусом живого участия в кинофестивале "Северный характер" служит перспектива запросто познакомиться с режиссерами, сценаристами и актерами - как с российскими, так и зарубежными. Например, за несколько дней в соцсетях Мурманска объявили о кастинге среди 15-летних девушек на главную роль в грядущем фильме и приглашали северянок пообщаться с режиссером. После показов артисты терпеливо отвечали на вопросы зрителей, раздавали автографы и фотографировались на память.

Режиссер Сергей Целиков в 2017 году на кинофестивале показал свою короткометражку "Строгий выговор"Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

И для меня случайное знакомство в Мурманске оказалось тоже связанными с кинематографом. Режиссеру Сергею Целикову от меня достался один-единственный снимок, а мне - его диск с короткометражкой "Строгий выговор", которую он представил на кинофестивале в прошлом году. За год фильм собрал приличный список наград, а киноманы успели посмотреть его на Youtube.com.

Сюжет картины "Строгий выговор" взят из реальной жизни режиссера - времени его учебы в морской академии. Главному герою курсанту Саше Цаплину в день своего 18-летия предстоит окончательно стать большим. И он проводит этот день между детством и взрослостью, потому что с утра мама приносит ему именниный пирог, а вечером однокурсники требуют отметить повод с алкоголем. Это нарушение распорядка становится началом цепочки приключений, показывающим, что взрослым человека делает не право употреблять алкоголь, а чувство ответственности. Фильм ностальгически показывает подзабытые отношения и потерянные идеалы, так что оставляет после себя светлое чувство. А сам монохромный видеоряд и некое безвременье еще больше напоминают эпоху советского кинематографа.

Естественно, я воспользовалась случаем задать режиссеру несколько вопросов о его фильме и получила аудиофайл с нашим заочным интервью.

Интервью с режиссером Сергеем Целиковым, автором фильма "Строгий выговор" 00:00 00:00

- Сергей, почему фильм черно-белый?

- Первая причина – просто хотел снять черно-белый фильм. Наверное, всем, кто причисляет кино к разряду искусств, нравятся черно-белые фильмы, поскольку это определенная эстетика картинки. Когда я учился во ВГИКе и делал «Строгий выговор», понимал, что дальше я скорее всего буду снимать коммерческие фильмы и мне придется согласовывать свои взгляды со взглядами продюсера и скорее всего черно-бело кино снимать не дадут. Поэтому решил, что надо этим воспользоваться. Но надо понимать вторую составляющую моего решения. Если бы материал фильма не подходил, чтобы решить его в черно-белых тонах, то я бы этого делать не стал.

- Сегодня многим режиссерами хотелось бы вернуть на экраны теплоту и оптимизм советского кинематографа. Как думаете, почему это почти никому не удаётся?

- Конечно, хочется верить, что нам это удалось. Мы реально пытались стилизовать картину под советские фильмы. А если серьезно - да просто то время уже прошло. Все фильмы, которые мы так горячо любим, - наивные. Сейчас люди живут по-другому. Поменялся ритм жизни, ценности, образ мышления. Попытайтесь абстрагироваться от собственных чувств и посмотреть через призму современного кино ту же "Бриллиантовую руку" и увидите: актеры переигрывают, все наивно и надумано. Но мы любим эти фильмы. Потому что они в нашем культурном коде.

Но сейчас все равно есть хорошие фильмы. Меня, например, тронул фильм «14+», фильм «Хороший мальчик». У Кирилла Серебренникова вышла потрясающая работа - фильм «Лето», который с ювелирной точностью восстанавливает эпоху. Когда я смотрел фильм, то у меня возникало ощущение, что я смотрю фотоальбом родителей.

В завершение хотелось бы привести фразу Михаила Ромма: "Несмотря на все жесткие ограничения, которые нам предъявляет прокат и зритель, нам надо снимать современное кино и при этом стараться делать искусство". Наверное, так и надо работать.

Дети северного сияния

Не стоит считать, что, если Мурманск фактически на полгода погружен во тьму и кроме как на международный фестиваль «Северный характер», то сюда незачем ехать зимой. Напротив, именно снега и морозы привлекают на Кольский полуостров, опять же самых-самых, нестандартных туристов.

После фильма "Левиафан" Андрея Звягинцева запустение в рыбацкой деревне Териберка и суровая природа берега Баренцева моря заинтересовала и других кинематографистовФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В погоне за северным сиянием сюда приезжают не только россияне, но и вездесущие китайцы. Южный народ, в чьих широтах не бывает такого явления, отчего-то искренне поверил в легенду и заглотил чью-то маркетинговую приманку. Мол, если под сполохами северного сияния зачать ребенка, то он родится невероятно красивым и богатым. Предприимчивые финны давно обустроили для любовных свиданий домики со стеклянными куполами. А недавно и мурманские предприниматели стали делать на этом бизнес, и по трассе, ведущей к берегу Баренцева моря, можно увидеть подобные стеклянные шатры. Романтическая ночь с северным сиянием над головой обойдется в 20 тысяч рублей.

Еще одна туристическая мекка Мурманской области – горы Хибины. Особенно сюда съезжаются любители горных лыж по весне, когда дни становятся длинее, а над горизонтом чаще светит солнце. А высокопоставленные чиновники-горнолыжники, когда уже сошел снег на Красной поляне в Сочи, а желание экстрима еще не исчерпано, своими внезапными визитами устраивают переполох в городе Кировске, лежащего у подножия гор.

Но поскольку северного сияния по графику не включишь, а Хибинами заинтересовались прежде всего кинематографисты, присматривающие локации для съемок, то журналистов и блогеров "Сбербанк" постарался удивить встречей с настоящей шаманкой. После залитого огнями Мурманска, глядя на погруженную во мрак саамскую деревню, понимаешь, что она похоже и не стремится к цивилизации, а, наоборот, хочет остаться в прошлом.

Шаманка по имени Светлана провела для блогеров обряд на удачуФото: Наталия БЕШКАРЕВА

В саамском жилище - веже, снизу доверху обитом оленьими шкурами, в центре полыхает костер. К обряду на удачу шаманка Светлана просит отнестись всерьез и представить зверя или птицу, которая поможет исполнить желание. Усталость после перелетов и мерные удары в бубны, кажется, делают свое дело и перед глазами начинает что-то мерещиться. А вот, чтобы проверить шаманскую магию в действии, придется еще подождать. Как предупреждает Светлана, исполнение задуманного зависит и от самого человека.

Шаманка Светлана из саамской деревни рассказывает о значении оленей для их народа .

Шаманка щедро угощает гостей пирогами с брусникой, поит чаем из ягеля, брусники и других трав тундры. И игриво сообщает, что вообще-то по саамским традициям ей полагалось бы иметь как минимум двух мужей: "Представьте, муж ушел на рыбалку, охоту, а кто за него дома останется? Женщине одной в тундре не выжить. А тут как раз второй есть". Впрочем, шаманка-саами все-таки не решается ослушаться своего русского мужа и ведет хозяйство лишь с ним вдвоем.

Туристов заманивают в саамскую деревню обрядами шаманов и возможностью пообщаться с оленямиФото: Наталия БЕШКАРЕВА

По следам "Левиафана"

Жизнь порой выкидывает такие коленца, что никаким сценаристам и в голову не придет. Умирающая рыбацкая деревня на берегу Баренцева моря лет пять назад грозила исчезнуть с карты. Но после съемок в 2014 году в Терибереке (ударение, кстати, на втором слоге) Андреем Звягинцевем фильма "Левиафан" она стала едва ли самым популярным местом Мурманской области. Впрочем, местные жители, до 2010 года жившие в закрытой и приграничной территории, не очень-то рады такому вниманию. Да и сам фильм Звягинцева, где они принимали участие в съемках, приняли с обидой, поскольку посчитали его документальным.

Бывший рыбачий поселок с 600 жителями, для которых нет работы, сейчас по-прежнему хотят закрыть и переселяют людей поближе к благам цивилизации чуть ли не насильно. Но те дорожат своим захолустьем, заброшенностью и уединенностью. Но с каждым годом уединиться, даже на краю земли у Баренцева моря, оказывается сложнее. Для туристов здесь построили несколько отелей, открыли ресторан, кайтингисты обустроили себе гостиницу и школу для обучения. А узнаваемые просторы Кольского залива начинают мелькать и в рекламных роликах, и в клипах, и в новых фильмах.

На полуразвалившемся доме в Териберке норвежский художник нарисовал иероглиф, обозначающий тепло и уютФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Впрочем, небольшой поселок в 120 км от Мурманска в действительности не столь доступен. Дорогу зимой заметает так, что гости могут застрять на берегу на несколько дней, а когда к ним прорубят снежный тоннель, высота сугробов будет 6-8 метров. Гиды взахлеб делятся историями, как заточенные в Териберке иностранные туристы пропускали рейсы на самолеты, и приглашают приезжать на белые ночи летом и осенью на богатую красками и ягодами тундру.

Но так и не увиденное северное сияние, и грядущие премьеры кинофестиваля "Северный характер" даже жителя Коми убеждают - чтобы узнать истинный Мурманск, сюда нужно ехать исключительно зимой.