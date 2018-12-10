«Где парковки? И что не так с мусорными баками?» В Сыктывкаре прошли общественные слушания по строительству новой школы

В сыктывкарской мэрии обсудили документацию по межеванию территории в районе старого рынка, где построят школу на 600 мест. Главная повестка дня — формирование земельного участка для того, чтобы заявиться в федеральную программу для строительства школы.

План территории бывшего городского рынка, на месте которого будет стоять новый корпус школы для детей Октябрьского района, опубликован на сайте администрации. Представитель разработчика Екатерина Лебедева из «Архитектурно-планировочного бюро» подробно рассказала о проекте межевания территории:

Екатерина Лебедева из «Архитектурно-планировочного бюро» подробно рассказала о проекте межевания территорииФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

- Проектируемый объект в соответствии с Правилами землепользования и застройки располагается в зоне объектов высшего и среднегопрофессионального образования. Общая площадь - 28 115 кв. м., - отметила специалист. Она также добавила, что при формировании плана особое внимание было уделено сохранению существующих деревьев и кустарников. Представитель застройщика подчеркнула, что проезд пожарных автомобилей будет осуществляться с улицы Юхнина.

Общая площадь объекта - 28115 кв. мФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

После пятиминутного доклада появились первые вопросы от участников общественных слушаний. В частности, общественник Станислав Штралер отметил, что Октябрьский проспект по плану реконструкции будут активно застраивать 9-ти и 12-ти этажными домами. Таким образом, школа на 600 мест не обеспечит нужны района, в котором будет жить много семей с детьми.

Главный архитектор столицы Владимир Рунг отметил, что есть определенная территория и определённые законом нормы площади на каждого ученика. «Больше предусмотреть нельзя, исходя из нормы на одного человека. Если бы имели в распоряжении больше земли, то можно было бы подумать», - отметил Владимир Якубович.

Когда новая школа появится на месте старого рынка, еще не известноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Немаловажный вопрос, который беспокоил каждого второго участника общественных слушаний, - это парковки. «Нельзя ли добавить ещё парковочные места на улице Юхнина?» - спрашивали горожане, которые предчувствовали гигантские пробки в утренний час пик отправки детей в школу. «Это можно предусмотреть в проектной документации, а пока мы рассматриваем только проект межевания», - был ответ недовольным.

Директор АНО «Немецкий культурно-деловой центр Республики Коми» Олег Штралер ратовал за то, чтобы будущая школа стала гимназией с углубленным изучением немецкого языка.

После пятиминутного доклада появились первые вопросы от участников общественных слушанийФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

По его словам, в Сыктывкаре много семей с немецкими корнями, которые не могут попасть в специализированную школу No21, потому что они не прикреплены к этой территории. Гимназия же позволит решить эту проблему.

Какой будет школа, еще не известноФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Председатель родительского комитета физико-математического лицея Анна Басова тоже выступила с похожим предложением: «Мы хотим в такую школу, пусть это будет филиал физико-математического лицея». Все это не имело отношения к повестке слушаний, поэтому председательствующая вице-мэр столицы Наталья Хозяинова только пообещала передать все предложения в управление образования.

Также людей смущали контейнерные площадки, которые близко стояли к жилым домам. «Можно же обустроить не во вред, чтобы нормативы нарушены не были», - отметил житель дома по улице Красных Партизан Владимир Быков. Главный архитектор заверил, что в проектной документации все это предусмотрят.

Возможно, проект образователього учреждения попадет в одну из федеральных программФото: Анастасия МАШКАЛЕВА

У всех, кто пришел на слушания, остался вопрос: «А когда буду сносить дома под строительство? И что ждать?». Наталья Хозяинова ответила, что это очень долгая процедура. Перед тем, как сносить дом, приходит оценщик и называет сумму. Если собственник согласен, то вступает в силу мировое соглашение, и дом сносят. Если собственник не согласен, то дело рассматривается в суде пока стороны не придут к мировому соглашению.

У всех, кто пришел на слушания, остался вопрос: «А когда буду сносить дома под строительство? И что ждать?»Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА

Когда новая школа появится на месте старого рынка, еще не известно. Возможно, проект образовательного учреждения попадет в одну из федеральных программ. Тогда мэрия в очередной раз соберет жителей столицы для обсуждения деталей строительства.