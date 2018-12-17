Активы АО «Шахта «Интаугль» готовы продать по цене в 10 раз ниже первоначальной

На 25 декабря запланированы торги по продаже имущества АО «Шахта «Интауголь».

На них, возможно, решится судьба предприятия. По некоторым данным, у шахты впервые появился потенциальный покупатель.

Миллиарды не спасли

Мы уже писали, что в июне учредитель шахты объявил о ее закрытии. Градообразующее предприятие Приполярья на протяжении последних лет работало в минус. Оно дважды подвергалось банкротству - в 2006-2007-м и 2015-2017 годах. На базе его активов в 2015 году было создано АО «Шахта «Интауголь».

За два последних года на поддержку шахты из бюджета Республики Коми выделили порядка 1 млрд руб. Еще 1 млрд 200 млн руб. в 2017 году по указанию премьер-министра страны Дмитрия Медведева выделили из федеральной казны, чтобы погасить задолженность по зарплате и соцобязательствам перед работниками угледобывающего предприятия.

Но вливание огромных денег так и не помогло наладить дела. В июне главное производственное предприятие Приполярья решили закрыть, а 1200 сотрудников сократить.

Снова в забой

Вместе с тем, в середине ноября добычу угля здесь возобновили.

- Зимой уголь востребован. Основной покупатель «Интаугля» - Северодвинская ТЭЦ, - отметил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих. - Выработку угля ведут в три смены, на шахте работают 804 человека.

При этом чиновник уточнил, что это не отменяет ликвидационных мероприятий, проводимых на шахте. Пока их приостановили на неопределенный срок.

В самой Инте надеются, что шансы выжить у предприятия еще есть. На 25 декабря объявлены торги. Цена актива к этому времени упадет в 10 раз и достигнет предельного минимума: при оценочной стоимости акций «Интаугля» в 1,2 млрд руб. их цена опустится до 116 млн рублей. На предприятии сообщили, что у шахты появился интересант, но кто он, пока не говорится.

50 человек уехали в Воркуту

К настоящему времени уже сокращены около 400 сотрудников интинской шахты. Некоторые из них пытаются освоить новую специальность и переучиваются. Кроме того, около 50 человек уехали работать на шахты Воркуты.

- На ноябрьской встрече с нами кадровики воркутинского горнодобывающего предприятия дали понять, что «зеленый коридор» для интинцев будет открыт до 1 января 2019 года, - рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Инты Денис Баженов. - До этого времени при наличии вакансий наших шахтеров будут приглашать на работу в Заполярье, а при необходимости переучивать. Сохранят ли воркутинцы такую лояльность к нашим специалистам и дальше - пока неясно.

Шахту убили?

И.о. председателя Независимого профсоюза горняков РФ по Коми Игорь Курбатов считает, что закрытие шахты в Инте было неизбежным и даже правильным.

- Разговоры о том, что энергетический уголь, добываемый в Инте, не востребован, - сказки! Именно на таком сырье до сих пор работают многие сельские котельные по всей России, - считает профсоюзный лидер отрасли в регионе. - Почему шахта погибла? Потому, что на протяжении последних 20 лет ее целенаправленно «убивали». И во многом руку к этому приложили бывшие руководители региона - Спиридонов, Торлопов, Гайзер.

При этом, специалист уверен, что закрытие интинской шахты — благо. «Оборудование предприятия сильно устарело, амуниция интинских горняков (даже в сравнении с воркутинскими) представляла печальное зрелище, система подземной безопасности — тоже. Если бы шахту сейчас не закрыли, то жди беды. Авария на «Северной» (в феврале 2016 года на шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 шахтеров и пытавшихся их спасти горноспасателей — ред.) показалась бы цветочками в сравнении с масштабами возможного ЧП в Инте», - отметил Курбатов. - Чтобы действительно реанимировать предприятие, нужны «длинные деньги». Не стоит рассчитывать на быстрый возврат инвестиций».