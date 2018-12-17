2018-12-17T00:13:23+03:00
Экономика

Активы АО «Шахта «Интаугль» готовы продать по цене в 10 раз ниже первоначальной

Торги состоятся 25 декабря
Кира ВОЛКОВА
Поделиться:
Чтобы действительно реанимировать предприятие, нужны «длинные деньги»Чтобы действительно реанимировать предприятие, нужны «длинные деньги»Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Изменить размер текста:

На 25 декабря запланированы торги по продаже имущества АО «Шахта «Интауголь».

На них, возможно, решится судьба предприятия. По некоторым данным, у шахты впервые появился потенциальный покупатель.

Миллиарды не спасли

Мы уже писали, что в июне учредитель шахты объявил о ее закрытии. Градообразующее предприятие Приполярья на протяжении последних лет работало в минус. Оно дважды подвергалось банкротству - в 2006-2007-м и 2015-2017 годах. На базе его активов в 2015 году было создано АО «Шахта «Интауголь».

За два последних года на поддержку шахты из бюджета Республики Коми выделили порядка 1 млрд руб. Еще 1 млрд 200 млн руб. в 2017 году по указанию премьер-министра страны Дмитрия Медведева выделили из федеральной казны, чтобы погасить задолженность по зарплате и соцобязательствам перед работниками угледобывающего предприятия.

Но вливание огромных денег так и не помогло наладить дела. В июне главное производственное предприятие Приполярья решили закрыть, а 1200 сотрудников сократить.

Снова в забой

Вместе с тем, в середине ноября добычу угля здесь возобновили.

- Зимой уголь востребован. Основной покупатель «Интаугля» - Северодвинская ТЭЦ, - отметил и.о. министра инвестиций, промышленности и транспорта Коми Алексей Просужих. - Выработку угля ведут в три смены, на шахте работают 804 человека.

При этом чиновник уточнил, что это не отменяет ликвидационных мероприятий, проводимых на шахте. Пока их приостановили на неопределенный срок.

В самой Инте надеются, что шансы выжить у предприятия еще есть. На 25 декабря объявлены торги. Цена актива к этому времени упадет в 10 раз и достигнет предельного минимума: при оценочной стоимости акций «Интаугля» в 1,2 млрд руб. их цена опустится до 116 млн рублей. На предприятии сообщили, что у шахты появился интересант, но кто он, пока не говорится.

50 человек уехали в Воркуту

К настоящему времени уже сокращены около 400 сотрудников интинской шахты. Некоторые из них пытаются освоить новую специальность и переучиваются. Кроме того, около 50 человек уехали работать на шахты Воркуты.

- На ноябрьской встрече с нами кадровики воркутинского горнодобывающего предприятия дали понять, что «зеленый коридор» для интинцев будет открыт до 1 января 2019 года, - рассказал председатель Независимого профсоюза горняков Инты Денис Баженов. - До этого времени при наличии вакансий наших шахтеров будут приглашать на работу в Заполярье, а при необходимости переучивать. Сохранят ли воркутинцы такую лояльность к нашим специалистам и дальше - пока неясно.

Шахту убили?

И.о. председателя Независимого профсоюза горняков РФ по Коми Игорь Курбатов считает, что закрытие шахты в Инте было неизбежным и даже правильным.

- Разговоры о том, что энергетический уголь, добываемый в Инте, не востребован, - сказки! Именно на таком сырье до сих пор работают многие сельские котельные по всей России, - считает профсоюзный лидер отрасли в регионе. - Почему шахта погибла? Потому, что на протяжении последних 20 лет ее целенаправленно «убивали». И во многом руку к этому приложили бывшие руководители региона - Спиридонов, Торлопов, Гайзер.

При этом, специалист уверен, что закрытие интинской шахты — благо. «Оборудование предприятия сильно устарело, амуниция интинских горняков (даже в сравнении с воркутинскими) представляла печальное зрелище, система подземной безопасности — тоже. Если бы шахту сейчас не закрыли, то жди беды. Авария на «Северной» (в феврале 2016 года на шахте «Северная» в Воркуте погибли 36 шахтеров и пытавшихся их спасти горноспасателей — ред.) показалась бы цветочками в сравнении с масштабами возможного ЧП в Инте», - отметил Курбатов. - Чтобы действительно реанимировать предприятие, нужны «длинные деньги». Не стоит рассчитывать на быстрый возврат инвестиций».

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Под Сыктывкаром Toyota съехала в кювет
В Коми нашли 16 человек, находящихся в розыске
В Ижемском районе две пьяные женщины попали в ДТП на снегоходе
В воскресенье в Коми до -12 градусов
В ДТП под Ухтой пострадали пять человек
В Усть-Вымском районе из грузовика выпало бревно: пострадал человек
В Воркуте подожгли девятиэтажку
В Сыктывкаре из-за лихача на Toyota девушка на Renault врезалась в дерево
В Коми больше не ищут пропавшую Эльвиру Шах
В Коми женщина отправится на 8 лет в колонию за убийство по "пьяной лавочке"
В Сыктывкаре пройдет экстремальный забег с препятствиями «Коми Герои»
Полуэкспресс под №33 в Сыктывкаре за год провез около 500 тысяч горожан
«Купил шипы - убил себя и детей». Житель Коми предлагает запретить шипованную резину
Как будет выглядеть арт-объект «Я люблю Сыктывкар»? Запущено он-лайн голосование за лучшие проекты
Стало известно состояние мальчика, которого в Коми сбила повозка
В Коми избитая девочка очнулась после месячной комы
Роспотребнадзор по Коми помог пенсионерам вернуть деньги за купленные у аферистов сигнализаторы загазованности
Предприимчивый интинец продавал алкоголь и днем, и ночью
В Коми осудили бывшего полицейского за сокрытие преступления
Какие улицы перекроют в Сыктывкаре на Новый год
Жители села в Коми, которые вскладчину собрали деньги на елку, поставили в селе горку
В Прилузском районе застрелили голодного медведя-шатуна
Жители Коми смогут увидеть самую яркую комету 2018 года
Стало известно, когда в Сыктывкаре включат праздничную иллюминацию на Коммунистической
От Орбиты до Максаковки: где в Сыктывкаре и окрестностях покататься на лыжах
В Корткеросском районе водитель "семерки" выскочил на встречку и погиб при столкновении с Volkswagen
Сбил подростка и скрылся с места ДТП. ГИБДД просит откликнуться свидетелей аварии в Сыктывкаре
Топ-10 фото сыктывкарцев с огромным новогодним шаром