2018-12-17T12:38:17+03:00
Общество

ЛУКОЙЛ-Коми стал лауреатом международной экологической премии EcoWorld-2018

Жюри отметило ежегодный проект компании по воспроизводству биологических запасов рек республики.
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Затраты ЛУКОЙЛ-Коми на осуществление работ по разведению и выпуску мальков в естественную среду обитания за 12 лет составили более 57 млн рублейЗатраты ЛУКОЙЛ-Коми на осуществление работ по разведению и выпуску мальков в естественную среду обитания за 12 лет составили более 57 млн рублей
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Торжественная церемония конкурса прошла в Москве в центральном доме ученых Российской академии наук. Международная экологическая премия EcoWorld является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.

Определяя победителей, жюри отметило ежегодный проект ЛУКОЙЛ-Коми по воспроизводству биологических запасов рек республики.

В 2007 году, базируясь на масштабных изысканиях Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, в качестве индикаторов устойчивого развития северных водных экосистем были выбраны два вида рыб из семейства лососевых – это сиг обыкновенный и хариус европейский. Они к тому же имеют высокую значимость для рыболовного промысла, который ведут жители местных сел и деревень.

С 2007 в Печору и ее притоки – Усу, Колву, Ижму, Илыч, Большую Сыню и Кожву – выпущены более 5 миллионов мальков сига и хариуса.

С 2007 в Печору и ее притоки – Усу, Колву, Ижму, Илыч, Большую Сыню и Кожву – выпущены более 5 миллионов мальков сига и хариуса.

С того времени в Печору и ее притоки – Усу, Колву, Ижму, Илыч, Большую Сыню и Кожву – выпущены более 5 миллионов мальков сига и хариуса.

Затраты предприятия на осуществление работ по разведению и выпуску мальков в естественную среду обитания за 12 лет составили более 57 млн рублей.

К участию в зарыблении неизменно привлекаются школьники, студенты, представители общественных экологических организаций.

В текущем году это уже вторая награда, присужденная ЛУКОЙЛ-Коми за проект по восполнению водных биологических ресурсов на территории деятельности предприятия. Ранее предприятие отметили наградой в номинации «Сохранение природных комплексов и биоразнообразия» в рамках международного проекта «Экологическая культура. Мир и Согласие». Решение о вручении награды было принято неправительственным экологическим фондом имени В. И. Вернадского и Международной экологической общественной организацией «Гринлайт».

К участию в зарыблении неизменно привлекаются школьники, студенты, представители общественных экологических организаций.

К участию в зарыблении неизменно привлекаются школьники, студенты, представители общественных экологических организаций.

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