2018-12-17T17:25:03+03:00
Общество

Прокурор Коми обвинил власти республики в бездействии, которое привело к простою на рынке рекламы

Госпредприятие "Коми реклама" уже два года не может разработать схему размещения банеров
Алиса КОЗЛОВА
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Рекламный бизнес в Коми вынужден работать нелегально. Фото: www.syktyvkar-reklama.ruРекламный бизнес в Коми вынужден работать нелегально. Фото: www.syktyvkar-reklama.ru
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В Коми сложилась крайне сложная ситуация для предпринимателей, зарабатывающих на наружной рекламе. А все потому, что республиканское госпредприятие "Коми реклама" не в состоянии провести электронный аукцион среди подрядчиков. Об этом сообщил сегодня на брифинге прокурор Коми Сергей Бажутов.

- Два года назад муниципалитеты передали полномочия региону, в республике было создано предприятие "Коми реклама". И до сих пор сотрудники организации не смогли разработать и утрвердить схему размещения рекламных конструкций ни по одному району или городу. Именно поэтому на местах нет возможности проводить торги для рекламных организаций, - обрисовал ситуацию Сергей Бажутов.

С каждым днем в муниципалитетах заканчиваются сроки ранее выданных разрешений на установку рекламных конструкций, а новые торги провести не представляется возможным. В результате, рекламный бизнес не может легально работать, а местные бюджеты недополучают плату за эксплуатацию рекламных мест.

Прокурор уверен, что простой на рынке внешней рекламы возник по вине региональных власть имущих. Правительство дистанцировалось от проблемной ситуации, предпочитая бездействовать. В ноябре прокуратура Коми направила представление Главе Коми. Сотрудникам администрации Главы РК дан месяц на подготовку ответа.

- Как только к нам поступит ответ, мы его внимательно изучим и оценим все меры, которые принимаются для открытия доступа к рынку наружной рекламы. Если не будет адекватной реакции на наше представление, и правительство не предпримет каких-либо действий, то прокуратура направил иск в суд о признании незаконным бездействие администрации Главы и правительства Коми. Мы будем добиваться того, чтобы в судебном порядке на администрацию были возложены обязанности устранить выявленные нарушения, - подчеркнул глава надзорного ведомства.

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